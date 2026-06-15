Lía Gómez 15 JUN 2026 - 11:17h.

Esta especia aunque se convierte en fundamental para muchos platos, te los puede arruinar si no se cocina bien

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Pimentón de la Vera, ocal, tap de cortí, de Murcia… Si uno se pone a buscar las variedades de pimentón que existen, la realidad es que van mucho más allá de la diferenciación de dulce o picante. Pero la realidad es que, más allá de que sea para darle un toque más ahumado, más agridulce o picante al plato, esta especia es una de las más usadas dentro de la gastronomía española. Porque difícilmente uno encuentre un sofrito… sin que lleve una cucharadita de pimentón. Y bueno, quien dice sofrito… dice sopas, guisos, potajes, salsas, arroces, escabeches, pescados... Y bueno, por no hablar de que está muy presente en muchos de los embutidos que consumimos en España (desde el chorizo hasta el lomo). Ahora bien, al igual que se convierte en un imprescindible también puede arruinarte un plato. ¿El motivo? Que es muy delicado si no se cocina bien.

La realidad es que muchas veces cometemos el mismo error: estamos haciendo el sofrito para algún guiso o plato, tenemos ya las verduras pochadas en el aceite que está a una temperatura altísima y entonces añadimos directamente el pimentón. Y de obtener el sabor que queríamos conseguir, pasamos a arruinar nuestra preparación. Eso sí, existe un truco -que solo requiere de un ingrediente más (el más sencillo de encontrar y usar, todo hay que decirlo), que hará que a partir de ahora lo pongas sí o sí en práctica y que va a elevar tus platos una barbaridad- para evitar que ese toque clave del pimentón te arruine tu cocinado.

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De quemarse a disfrutarse

La realidad es que el problema que tiene el pimentón es que se quema en apenas segundos. De ahí que solo baste un suspiro para que pase de ser tu mejor aliado a tu mayor enemigo culinario. Sin embargo, la popular cuenta de Todoespecias, que acumula casi medio millón de seguidores en Instagram y que te enseña los trucos y secretos para cocinar con las especias, ha desvelado el mejor truco para incluir el pimentón sin miedo a que se te estropee ningún plato.

“El pimentón se quema en segundos si lo echas directamente al aceite muy caliente y cuando se quema amarga, pierde aroma y arruina el plato”, empiezan explicando. Y es que, efectivamente, si se quema provoca un amargor que rompe con el sabor deseado que uno trataba de conseguir.

Pero hay una forma muy sencilla de evitarlo: “Antes de añadir el pimentón a la sartén, mézclalo con un poco de agua, solo un poco. Lo suficiente para que se forme una pasta ligera y entonces ya sí se incorpora”. Y sí, este es el sencillo truco para, ya no solo salvar tu plato, sino llevarlo a otro nivel.

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Y es que la explicación es muy sencilla: “El agua baja la temperatura de contacto, evita que se quemen sus azúcares, protege sus pigmentos y mantiene el sabor limpio. Es un gesto mínimo, pero cambia por completo los resultados”. Por tanto, ya sabes el super truco -fácil, sencillo, pero efectivo- a la hora de cocinar con pimentón: un poquito de agua y listo.