Terelu Campos desvela que José María Almoguera ha bloqueado a su prima, Alejandra Rubio: el motivo

Terelu Campos y Carmen Borrego han desvelado los motivos por los que están distanciadas desde hace algunos meses (y tiene que ver con sus hijos)

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Una vez más, las Campos son protagonistas del cara a cara de la semana. Terelu Campos y Carmen Borrego se sientan en el plató de '¡De viernes!' para poner fin de una vez por todas a sus conflictos familiares y para contar su verdad sobre las polémicas que rodean a su familia desde hace meses.

Y es que las hermanas se sientan juntas en el plató de Santi Acosta y Beatriz Archidona para abordar de forma directa el distanciamiento que ha afectado su relación en los últimos meses. Ambas han reconocido públicamente que la falta de comunicación y ciertos reproches del pasado han enfriado su vínculo habitual, una situación que no ha pasado desapercibida para los colaboradores.

El detonante principal de esta última crisis familiar no es otro que la polémica publicación de un anuncio para la venta del piso de su madre, María Teresa Campos, en Málaga. Este anuncio generó dudas y desconfianza entre ellas, especialmente tras verse involucradas en especulaciones sobre las posibles filtraciones a la prensa.

Las tensiones e intercambios de declaraciones surgidos entre sus hijos, Alejandra Rubio y José María Almoguera, han complicado todavía más la estabilidad del clan, colocando a las hermanas en una posición muy delicada.

Carmen y Terelu se han sentado una junto a la otra no sin antes lanzarse alguna que otra pulla. Pese a que ambas quieren enterrar el hacha de guerra, lo cierto es que tanto una como la otra tienen asuntos enquistados que aclarar y que no piensan dejar pasar.

Carmen y Terelu, enfrentadas por José María Almoguera

Este viernes, tan solo un par de horas antes de este tenso encuentro, Terelu Campos y su sobrino, José María Almoguera, protagonizaban un enfrentamiento en 'De lunes a viernes' que ha dolido profundamente a Carmen Borrego, quien desde su casa rompía a llorar al verlo en directo:

"Mi hijo no ha querido remover el conflicto, mi hijo simplemente ha dicho la verdad, ha dicho que todos hemos hablado del conflicto que vivimos él y yo y eso es verdad. Yo esta tarde he llorado porque estaba muy nerviosa y porque no me ha gustado el enfrentamiento que he visto entre mi hijo y mi hermana. Lo he pasado mal, pero yo no he llorado para que luego se cuente aquí y se machaque a mi hermana por ello".

Terelu, que no está dispuesta a aceptar que ni ella ni su hija queden como "las malas", cree que los colaboradores y su propia familia en ocasiones no son justos con Alejandra Rubio:

"Me calienta que se interpreten mal las palabras de mi hija, siempre pasa lo mismo, cuando habláis vosotros se están diciendo las cosas de broma, si habla mi hija es que lo hace con mala intención. También son las formas, yo creo que hay cosas que se pueden decir con cierto cariño porque si se dicen así te puede molestar. Alejandra ha asumido que hay cosas de la televisión y de este mundo que no le gustan".

El gesto de Carmen y José María que dolió a Terelu Campos

¿Pero dónde nace este conflicto entre hermanas que parece tener como centro a sus respectivos hijos? Ha sido Carmen Borrego quien ha puesto sobre la mesa el episodio que distanció allá por el mes de mayo a las hermanas y que no es otro que la presentación de la primera novela de Alejandra Rubio:

"Yo entiendo que a mi hermana le pueda doler, pero mi hijo lo único que hace es decir la verdad, contarle a un compañero que su prima no le ha invitado a la presentación del libro". Terelu, visiblemente enfadada, explicaba por qué Alejandra no invitó a su primo a un día tan especial:

"Ellos antes de esto tuvieron una conversación en la que hubo diferencias y como consecuencia José María bloquea a mi hija, cuando mi hija se sienta aquí no quiere dejar mal a su primo y lo que dice es que ha mandado la invitación a todos los miembros de la familia porque no quiere contar que su primo la tiene bloqueada. Cuando mi hija el sábado siguiente se da cuenta de que su primo ya le ha desbloqueado es cuando le manda la invitación".

Carmen ha reconocido que era consciente del enfado entre los primos y en consecuencia decidió no asistir tampoco ella a la presentación del libro pese a estar invitada por su sobrina, algo que sentó muy mal a Terelu, tal y como notó:

"Después de todo aquello hubo silencio absoluto durante una semana, entonces yo deduzco que las dos están enfadadas porque a mí nadie me ha dicho que eso les había molestado. Evidentemente yo no voy a la presentación de ese libro porque siento que allí no se me quiere, la verdad".