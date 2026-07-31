Gonzalo Barquilla 31 JUL 2026 - 20:46h.

Paula Solanas de Miguel dejó reflejada su pasión por la enseñanza en internet antes de ser asesinada en Santander

Paula "acababa de tener una niña" y no constaban denuncias contra su pareja: "No nos esperábamos algo así"

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Paula Solanas de Miguel, la joven cántabra de 27 años asesinada presuntamente a manos de su pareja este viernes en una vivienda de la calle Perines de Santander, no figuraba en el sistema de protección de violencia de género y, según ha confirmado la Delegación del Gobierno, no constaban denuncias previas entre ambos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre el presunto crimen machista mientras familiares y vecinos tratan de asimilar la pérdida de una prometedora profesora de inglés que soñaba con dedicar su vida a la enseñanza de idiomas.

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Su vocación quedó reflejada en internet. Durante años mantuvo publicados varios anuncios en plataformas educativas, donde ofrecía clases particulares de inglés y compartía con ilusión su deseo de dedicarse profesionalmente a la docencia, como ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco'. En ellos se definía como una profesora dinámica, apasionada por los idiomas y convencida de que enseñar también era una forma de seguir aprendiendo.

El sueño de convertirse en profesora de inglés

Los anuncios que Paula dejó publicados permiten conocer la faceta profesional con la que quería labrarse un futuro. En ellos explicaba su formación, la experiencia adquirida en el extranjero y la metodología que pretendía aplicar con sus alumnos.

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"Soy profesora de inglés en Santander. Mis clases son dinámicas e interactivas", escribía hace alrededor de cinco años en uno de sus perfiles, donde explicaba que preparaba a estudiantes para obtener el nivel B2 First Certificate. También señalaba que contaba con un nivel C1 Advanced, que estaba preparando el C2 Proficiency y que poseía además conocimientos de francés, incluido el nivel B1.

En esa misma presentación relataba que había vivido dos años en Inglaterra y uno en Francia, una experiencia que, según explicaba, le había permitido hablar ambos idiomas con fluidez, siendo prácticamente "bilingüe". Destacaba además su experiencia impartiendo clases a niños y aseguraba tener conocimientos de psicología, comunicación y lenguaje no verbal para adaptar mejor sus clases a cada alumno.

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En otra plataforma distinta, además, mostraba su lado más personal. Afirmaba que le apasionaba el deporte y el arte, y que le gustaría transmitir esas inquietudes a sus alumnos divirtiéndose y aprendiendo "junto a los niños". Asimismo, Paula destacaba en estos perfiles que trataba de ser una persona observadora, objetiva y justa en el aula. Las clases particulares podían impartirse vía online, desplazándose al domicilio o en su propio domicilio.

Sus anuncios la vinculaban tanto con Santa Cruz de Bezana, municipio situado a unos 10 kilómetros de la calle Perines de Santander, como con el barrio de Monte. En la actualidad, convivía en el centro de la ciudad con su actual pareja, quien ha terminado confesando su asesinato. Una vecina ha destacado en este medio que la joven acababa de ser madre junto al detenido y que esta jornada se encontraba con el hijo que tienen en común.

Una investigación abierta y un barrio que sigue conmocionado

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre el asesinato de Paula, ocurrido este viernes 31 de julio en una vivienda del número 12 de la calle Perines. El principal sospechoso es su pareja, un hombre de 39 años que fue detenido en el propio domicilio y que, según la Policía, confesó ser el autor de los hechos.

Los agentes acudieron al inmueble tras recibir un aviso alrededor de las 12.30 horas. En el interior encontraron a la joven con heridas sangrantes, posiblemente causadas por arma blanca. Los servicios sanitarios desplazados al lugar únicamente pudieron confirmar su fallecimiento. Por el momento, las autoridades no han aclarado quién realizó la llamada que movilizó a los servicios de emergencia.

La Delegación del Gobierno ha confirmado que no constaban denuncias previas por violencia de género entre ambos y que Paula no figuraba en el sistema de protección para víctimas. El caso continúa investigándose como un presunto crimen machista, mientras el Ministerio de Igualdad recaba información para su eventual confirmación oficial.

En la calle Perines, una de las zonas con mayor actividad comercial y tránsito peatonal de Santander, el impacto sigue siendo evidente. Los comerciantes consultados por la web de 'Informativos Telecinco' aseguran que el barrio está profundamente consternado.

"No se habla de otra cosa", resumía una vecina que presenció el amplio despliegue policial y la detención del presunto autor del crimen. Todos comparten el mismo deseo: que se esclarezca lo ocurrido y que el responsable responda ante la Justicia. En caso de confirmarse, este sería el asesinato machista número 33 registrado en España en lo que va de 2026.