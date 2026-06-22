La magia de esta ensalada reside precisamente en ese equilibrio entre dulce, cremosa, fresca, ligera y llena de contrastes

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Cuando el calor aprieta, encontrar recetas que apetezcan a toda la familia puede convertirse en un auténtico reto. Los niños suelen perder el apetito, buscan alimentos más ligeros y muchas veces rechazan platos calientes o demasiado elaborados. Por eso, durante los meses de verano, triunfan las recetas frescas, coloridas y llenas de sabor.

Si además son fáciles de preparar y requieren pocos ingredientes, mejor todavía. Y precisamente eso es lo que ocurre con esta ensalada fresquísima que bajará la temperatura de tus hijos. Una propuesta sencilla, nutritiva y perfecta para los días más calurosos del año.

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Lo mejor de esta receta es que únicamente necesitas cinco ingredientes principales para conseguir un resultado espectacular: langostinos, aguacate, mango, yogur griego y un toque de aliño que potencie todos los sabores. Nada más.

La combinación resulta sorprendente desde el primer bocado. La dulzura tropical del mango, la suavidad del aguacate, la frescura de los langostinos y la cremosidad del yogur griego crean una mezcla equilibrada que conquista tanto a adultos como a niños.

Los langostinos la estrella de muchas recetas veraniegas

Si hay un alimento que aparece una y otra vez en las recetas de verano, ese es el langostino. Su sabor suave, su textura agradable y su enorme versatilidad lo convierten en uno de los ingredientes favoritos cuando buscamos platos frescos y ligeros.

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Una de las razones por las que los langostinos funcionan tan bien durante los meses cálidos es que aportan proteínas de alta calidad sin resultar pesados. Son fáciles de digerir y encajan perfectamente en ensaladas, cócteles, ceviches, wraps o bowls fríos.

Son una fuente de proteínas necesarias para el crecimiento y el mantenimiento muscular, aportan minerales como el fósforo, el selenio y el yodo, y contienen vitaminas del grupo B que participan en numerosos procesos metabólicos. Otro de sus puntos fuertes es su bajo contenido en grasa. Esto permite disfrutar de recetas sabrosas y satisfactorias sin necesidad de recurrir a ingredientes demasiado contundentes.

Una combinación que funciona a la perfección

Hay recetas que destacan por la calidad de sus ingredientes y otras que triunfan por la forma en la que esos ingredientes interactúan entre sí. Esta ensalada consigue ambas cosas. El mango aporta un toque dulce y jugoso que llena el plato de color y frescura. Su sabor tropical resulta especialmente atractivo para los niños, que suelen aceptarlo con facilidad gracias a su dulzor natural.

Además, el mango contiene vitamina C, vitamina A y diversos antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo y contribuyen al correcto funcionamiento del sistema inmunitario.

El aguacate, por su parte, añade cremosidad y una textura suave que contrasta perfectamente con la firmeza de los langostinos. Rico en grasas saludables, fibra, potasio y vitamina E, es uno de los alimentos más completos que podemos incorporar a una ensalada.

Cuando ambos ingredientes se combinan, el resultado ya es delicioso. Sin embargo, la incorporación de los langostinos eleva la receta un paso más allá. Su sabor delicado aporta profundidad al conjunto sin eclipsar el resto de los ingredientes.

La textura cremosa del yogur griego envuelve cada ingrediente y aporta una sensación de frescura inmediata. Además, introduce un ligero toque ácido que equilibra el dulzor del mango y potencia los matices del resto de componentes.

Una receta perfecta para combatir el calor y conquistar a los más pequeños

Esta ensalada reúne todas esas características necesarias para enamorar a toda la familia. Sus colores llamativos despiertan la curiosidad, sus sabores son suaves y agradables y su temperatura fresca ayuda a combatir la sensación de calor desde el primer bocado. Además, puede servirse en pequeños vasos, cuencos individuales o incluso como aperitivo para hacerla aún más atractiva para los más pequeños de la casa.

La preparación tampoco podría ser más sencilla. Basta con cortar el mango y el aguacate en dados, mezclar con los langostinos cocidos y terminar con una generosa cucharada de yogur griego. En apenas unos minutos tendrás lista una receta saludable y llena de sabor.

Porque algunas veces los mejores platos no necesitan largas listas de ingredientes ni elaboraciones complejas. Solo productos frescos, una buena combinación de sabores y muchas ganas de disfrutar alrededor de la mesa.