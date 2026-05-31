Redacción Gastro 31 MAY 2026 - 13:00h.

Una receta fácil de hacer con chispa e ingredientes muy accesibles a base de alcaparras, ajo, aceitunas y tomate

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La pasta a la puttanesca es, sin duda, un clásico de la cocina italiana. Un plato de origen napolitano que se puede hacer con diferentes tipos de pasta y con una salsa sabrosa, colorida y con un toque de chispa. El origen de su sonoro y sugerente nombre es lo que imaginas, pero eso te lo explicamos más adelante. La receta es de primero de 'cocinillas' y se prepara en apenas unos minutos

La pasta a la puttanesca se hace en casi todos los puntos cardinales de Italia, de norte a Sur, pero en cada sitio le llaman a su manera: en Campania le llaman Macarrones a la marinera pero la base de la salsa es la misma: aceitunas, alcaparras y anchoas, tomate natural, tipo cherry, aceite de oliva y guindilla al gusto (peperoncino).

El origen del nombre proviene de los burdeles del Barrio Español en Nápoles, después de que el dueño de uno de ellos inventara la receta para entretener a los clientes. Les preparaba este plato, aprovechando la facilidad y simplicidad de su preparación. Algunos investigadores creen que lo de puttanesca alude, precisamente a los colores brillantes de la ropa interior de las prostitutas: el rojo de los tomates, el verde del perejil, el morado oscuro de las aceitunas, el verde grisáceo de las alcaparras, el tono vibrante de las guindillas.

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Dejando la historia aparte y metiéndonos en los fogones te explico la receta de pasta a la puttanesca, recordándote que puedes hacerla con espaguettis, tallarines delgados o gruesos, macarrones (no de los lisos) y hasta con fideos chinos.

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Receta de pasta a la puttanesca para 4

Pones una olla con agua a hervir: no seas tacaño con el agua y llena bien la cazuela para que cubra la pasta sobradamente y no se te ocurra ponerle la sal hasta que no rompa a hervir. A la par, vas preparando la salsa. Así que pones un abundante chorro de aceite de oliva en una sartén grande, con los dos dientes de ajo. Lo siguiente son los filetes de anchoa, las alcaparras bien lavadas y desaladas, las aceitunas y el perejil picado. La tienes al fuego unos 15 minutos revolviendo de vez en cuando con una cuchara de madera.

Cuando las anchoas empiecen a deshacerse, añade los tomates, naturales o en conserva, pero que no sea frito, ¡¡por favor!! tapa y cocina durante unos 15 minutos. Verifica el sabor, porque esta salsa normalmente no necesita sal, ya que los ingredientes (alcaparras, anchoas y aceitunas) ya son sabrosos por sí solos.

Cuando la pasta esté lista, escúrrela y mézclala con la salsa en la misma sartén. Debe quedar suave, ligeramente grasosa y con la salsa de tomate en su punto.

Secretos a tener en cuenta:

Echa la pasta solo cuando el agua hirviendo a borbotones

Cuando sofrías el ajo el aceite tiene que estar caliente en la sartén. ¡ caliente! para que el ajo libere todo su sabor y le proporcione una ligera caramelización... Trata además, de que el tomate, si es natural, no quede demasiado cocinado.

Buon appetito y arrivederci!