Tres ideas de cenas con pollo (y extra de proteína) hechas en la airfryer

Estas tres recetas demuestran que se puede comer ligero y, al mismo tiempo, disfrutar de platos llenos de sabor y textura

Crepes de brócoli: la receta saludable ideal para las cenas

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El pollo es, sin duda, uno de los grandes protagonistas de una alimentación equilibrada. Versátil, ligero, fácil de cocinar y una de las mejores fuentes de proteína de alta calidad para nuestro cuerpo, se adapta a todo tipo de recetas y estilos de vida. Y si además lo cocinamos en la airfryer, el resultado es imbatible, menos grasa, más sabor y muchísimo menos tiempo en la cocina. En este artículo te traemos tres ideas de cenas con pollo en la airfryer que lo tienen todo. Son rápidas, saciantes, llenas de proteína y muy fáciles de preparar. La pechuga de pollo rellena, el pollo con nata y queso y las brochetas de pollo son opciones perfectas para esas noches en las que quieres comer bien sin complicarte la vida, cuidarte sin renunciar al sabor y aprovechar al máximo tu freidora de aire.

La primera propuesta es una auténtica joya para las cenas entre semana, pechuga de pollo rellena con tomates cherry, queso y albahaca, lista en apenas 15 minutos. Esta receta demuestra que comer sano no está reñido con disfrutar. El pollo queda jugoso por dentro, con el queso fundido mezclándose con el dulzor de los tomates y el aroma fresco de la albahaca. Prepararla es tan sencillo como abrir la pechuga en forma de libro, rellenarla, cerrarla y llevarla directamente a la airfryer. En pocos minutos tendrás una cena completa, rica en proteína y muy saciante. Es perfecta para acompañar con verduras asadas en la airfryer y un huevo a la plancha, creando un plato equilibrado, nutritivo y visualmente apetecible. Una de esas recetas que parecen más elaboradas de lo que realmente son, ideal tanto para el día a día como para sorprender.

La segunda idea es para quienes buscan una cena reconfortante, cremosa y diferente sin salir de lo saludable, pollo con nata y queso acompañado de brócoli, también preparado en la airfryer y listo en unos 15 minutos. Esta receta es pura creatividad aplicada a la cocina rápida. El pollo se cocina de manera uniforme, quedando tierno y jugoso, mientras la nata y el queso crean una salsa suave y deliciosa que envuelve cada bocado. El brócoli aporta textura, color y un extra de nutrientes, convirtiendo este plato en una opción completa y equilibrada. Es una cena perfecta para los días en los que apetece algo más especial, sin recurrir a ultraprocesados ni pasar horas cocinando. Además, es una excelente forma de introducir verduras de una manera atractiva y sabrosa, incluso para los más reticentes.

La tercera propuesta no podía faltar en una lista de cenas con pollo en la airfryer, brochetas de pollo con hierbas provenzales, llenas de aroma y con un sabor único y muy especial. Estas brochetas son ideales para quienes disfrutan de platos sencillos pero llenos de matices. El pollo se acompaña con hierbas provenzales, especias y un toque de aceite, consiguiendo un resultado lleno de sabor con muy pocos ingredientes. En la airfryer se cocinan rápidamente, quedando doradas por fuera y tiernas por dentro. Son perfectas para acompañar con arroz de coliflor, creando una cena baja en carbohidratos, alta en proteína y muy saciante. Además, son una opción fantástica para variar la forma de comer pollo y salir de la rutina sin esfuerzo.

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Estas recetas no solo son ideales para cenas rápidas entre semana, sino también para planificar menús, preparar comidas con antelación o incluso compartir en una cena informal. La airfryer permite cocinar de manera eficiente, sin ensuciar apenas la cocina y con resultados consistentes, lo que la convierte en la aliada perfecta para este tipo de platos.

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Si buscas inspiración para cenas con pollo en la airfryer, ricas en proteína, fáciles de preparar y que realmente apetecen al final del día, estas tres opciones son un acierto seguro. Porque comer bien no debería ser complicado, y mucho menos aburrido .Ahora que ya conoces estas ideas, solo queda una cosa, ¡elegir tu favorita y poner la airfryer en marcha!

Pechuga de pollo rellena Personas 1 pax. Tiempo 30 min. Dificultad Baja Ingredientes Pechuga de pollo

Aceite de oliva

Pimentón dulce

Curry

Tomate Cherry

Queso

Albahaca Elaboración Preparación de las pechugas Pintar las pechugas con aceite de oliva y los condimentos Rellenamos Le hacemos cortes sin atravesarlas y la rellenamos con el queso, los tomates Cherry y la albahaca Cocinamos La cocinamos en la airfryer durante 15’ a 190º.

Pollo con nata y queso Personas 1 pax. Tiempo 20 min. Dificultad Baja Ingredientes 100 mil de nata

Huevo

Pechuga de pollo

Mozzarella

Brocoli Elaboración Mezcla de ingredientes En un bowl mezclamos 100 ml de nata, con un huevo y los condimentos que más nos gusten. Preparamos para cocinar Ponemos una pechuga de pollo cortada y el brócoli cocido en un molde, y le agregamos la mezcla. Cocinamos Los cocinamos en la airfryer durante 15´a 180º. Añadimos el queso Por último agregamos mozzarella, y cocinamos durante 5´ más.