Redacción Gastro 23 JUN 2026 - 08:01h.

Dani García explica cómo preparar la masa de las tortillitas de camarones, clave para que queden finas y crujientes

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El chef Dani García ha confesado el truco para hacer una verdadera tortilla de camarones de Cádiz, uno de los platos típicos de la cocina andaluza. El cocinero marbellí revela que para hacer este plato hay que hacer "una masa líquida", con "muy poco cuerpo" y que te queden "finitas y crujientes", como a un verdadero profesional.

Dani García, con los galones de la alta cocina, explica que el secreto para degustar una tortillitas está "en la antítesis de lo que la gente imagina". Todos pensamos que lo habitual es una masa consistente, pero en este plato es todo lo contrario, como desvela este experto en paladares que desmonta todas las ideas preconcebidas.

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"El problema de la tortilla de camarones es que todo mundo piensa, cuando nadie la ha visto hacer es que una masa es una masa con cuerpo, espesita", pero es todo lo contrario y lo habitual que encontremos en muchos restaurantes son tortillas de camarones que nada tienen que ver con la textura de las que hacen en Andalucía: "Las que vemos por ahí no son las típicas tortillitas de Cádiz, crochet, como se les llama, que son finitas y crujientes".

Para conseguir unas auténticas tortillitas de camarones se tendrá que escuchar a Dani García, que insiste en que "el rollo está en que la masa es mucho más líquida de lo que tú te imaginas".

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Los cocineros los aficionados, pero también algún profesional que "nunca las ha hecho" no piensa en una masa tan líquida, como la que se necesita, con "muy poco cuerpo": Incluso porque es difícil imaginar echar algo "tan líquido al aceite", asegura Dani García. "Te cuesta mucho, psicológicamente, pero ese el truco" para que salgan como en San Lucas de Barrameda.

La clave, que parece sencilla, pero que no lo es requiere respetar el equilibrio de los ingredientes en esa "mezcla de harina con el agua, los camarones, un poquito de ajo" para que te salgan deliciosas y fiel a la receta gaditana.

El chef se atreve con el ajo y la cebolla deshidratada

En su caso, el chef confiesa que se toma algunas licencias y le echa un poco de ajo y cebolla deshidratados, "porque me gusta mucho" y porque al final busco un crujiente; Cada uno puede atreverse con estos condimentos según los gustos de cada cuál y unos prefieren el ajo, otros la cebolla o el perejil. Entonces, llega el momento de echar esa masa más líquida a la sartén y no asustarse, pide Dani García.

"Cuando tú la echas a la sartén, que te parece que estás echando agua, entre comillas, evidentemente, este líquido va a desaparecer poco poco y se va a evaporar, por la cocción y por la fritura, y se va a ir quemando la harina", pero en este instante se necesita, advierte el cocinero, mantener un poco de líquido para que te quede absolutamente fina y crujiente y se te quede un croche, como hablamos".

Y aunque ha sido repetitivo en sus advertencias sobre el cuerpo de la masa, sino se tienen en cuenta estos consejos, tus tortillitas de camarones serán " un híbrido raro, entre una masa de tortilla o buñuelos de bacalao con camarones". Pero si lo que quieres es el plato gaditano con denominación de origen, hazlo cómo recomienda Dani García.

Para que te mantengas en la órbita del chef andaluz, puede revisar otra de sus recetas, que siempre te aportan un nuevo punto de vista, como esta del gazpachuelo, su plato preferido.