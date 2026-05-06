Redacción Gastro 06 MAY 2026 - 10:09h.

El microondas en solo cuatro minutos acelera y agiliza el proceso de limpiar las alcachofas

El truco del chef Dani García para hacerte unas buenas lentejas reconfortantes: "Las dejan cremosas"

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Todos tenemos un microondas en casa y la mayoría lo usamos para calentar la leche y para de contar. El chef Dani García comparte una estupenda receta de alcachofas con jamón para que le saques el máximo provecho a ese pequeño electrodoméstico al que este cocinero con tres Estrellas Michelín define como "una herramienta maravillosa". Así que ya puedes espabilar y seguir sus consejos para que te hagas un plato de verdad...

Lo primero que tienes que saber es que la alcachofa, a pesar de su aspecto poco sugerente, es rica en proteínas, fibra, fósforo, potasio, esteroles y cinarina, una sustancia que estimula las papilas gustativas. Además las alcachofas, que puedes hacerlas de cualquier manera, tienen un sabor único. Cualquier plato que prepares con ella, estará riquísimo.

Por la parte del microondas, a pesar de su mala fama este chef con galones asegura que es "una herramienta para casa absolutamente maravillosa", que utiliza "desde hace mil millones de años". Hay que escuchar a los que saben, porque además, una de las ventajas de esta receta de Alcachofas al estilo de Dani García, es que te ahorras todo el proceso largo y tedioso de limpiarlas.

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Lo que hace el microondas por ti

Nos cuenta que un día que grabó la receta para las redes sociales cuando llegó a casa, su pareja le reprochó que no le compartiera este truco a sabiendas que a ella le encantan las alcachofa: "¿Nunca me has dicho que se puede hacer al microondas? " Se dio cuenta así que además de su pareja había más gente que no conocía esta receta.

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El chef decidió atreverse con esta receta porque sabe que a "la gente le da pereza al hecho de coger la alcachofa, limpiarla rápido porque se te ponen negras, oxidadas" rápidamente. De esta manera usando el microondas, en apenas "unos cuatro, cuatro minutos y medio", la tienes. Lo primero que hay que hacer es meterla "tapada en un plástico film, con un plato debajo, con un poquito de agua entera, sin limpiar" y sin hacerle nada.

Después la sacas y "dejas que enfríe un poco, le quitas la parte de fuera, que sale sola" y terminas de limpiarla. La cortas a la mitad, le quitas un poco lo que es el pelillo que lleva dentro" y ya la aliñas con lo que te guste. Con aceite y ajo, con beicon o te haces una vinagreta marca del chef. Si tienes su libro 'Cocina en casa con Dani' sale la receta de una vinagreta de jamón. Ahhh, y recuerda lo que dice sobre el microondas "me parece una herramienta para casa brutal".

Otras ideas

El chef marbellí también tiene otras recetas dulces y saladas porque su repertorio es para todos los paladares. La de torrijas bien jugosas o sus trucos para que la tortillitas de camarones te quede como en los restaurantes son algunas que puedes ver aquí: