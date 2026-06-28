Crujiente, intenso, fresco y adictivo esta receta está conquistando redes sociales y mesas de aperitivo por igual

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El tartar de fuet sobre patatas fritas conquista casi a cualquier paladar. Una elaboración sencilla, rápida y tremendamente resultona que ha conseguido revolucionar el concepto tradicional del aperitivo y convertir un embutido tan cotidiano como el fuet en el protagonista absoluto de uno de los picoteos más originales del momento.

Después de probar esta receta, el fuet ya no vuelve a ser el mismo. Lo que durante años hemos consumido en finas rodajas acompañado de pan o queso se transforma aquí en una preparación llena de matices, con una textura sorprendente y un equilibrio de sabores que recuerda a los grandes tartares de restaurante, pero con un punto desenfadado y divertido.

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La clave está en respetar el producto y trabajar cada ingrediente con mimo. No se trata simplemente de mezclar elementos en un bol. El verdadero secreto reside en el corte, en las proporciones y en conseguir que todos los sabores se integren perfectamente. El resultado es una explosión de sabor que encuentra en las patatas fritas el vehículo perfecto para llegar directamente al paladar.

Ingredientes para el tartar de fuet: una combinación de sabores únicos

Una de las razones por las que esta receta funciona tan bien es la selección de ingredientes. Cada uno aporta un matiz diferente que contribuye a crear una mezcla equilibrada, llena de contrastes y con mucha personalidad.

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El protagonista indiscutible es el fuet. Su sabor característico, ligeramente especiado y con ese toque curado tan reconocible, aporta la base perfecta para construir el tartar. Al picarlo finamente se consigue una textura mucho más delicada que permite apreciar todos sus matices.

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Los pepinillos aportan el contrapunto ácido y refrescante. Son los encargados de equilibrar la intensidad del embutido y añadir pequeños estallidos de sabor en cada bocado.

La chalota introduce un toque aromático mucho más elegante y suave que el de la cebolla tradicional. Su presencia es fundamental para aportar frescura sin eclipsar al resto de ingredientes.

La mostaza añade carácter, profundidad y un ligero toque picante que potencia el conjunto. Es uno de esos ingredientes que trabajan en segundo plano pero que marcan una enorme diferencia en el resultado final.

La yema de huevo cumple una doble función. Por un lado, aporta cremosidad y, por otro, actúa como elemento cohesionador, ayudando a integrar todos los sabores en una mezcla homogénea y sedosa.

El zumo de limón introduce frescura y vivacidad, mientras que el aceite de oliva virgen extra redondea el conjunto aportando untuosidad y una agradable sensación en boca. Finalmente, una pizca de sal permite ajustar el equilibrio y realzar todos los matices de la preparación.

El picado a cuchillo y el famoso “meneíto”

Si hay algo que diferencia un buen tartar de una simple mezcla de ingredientes es la técnica de corte. El gran error que muchas personas cometen al preparar este tipo de recetas es recurrir a una picadora o procesador de alimentos. Aunque pueda parecer una solución rápida, el resultado suele ser una masa uniforme en la que se pierden las texturas y gran parte de la personalidad de cada ingrediente.

Para conseguir un tartar memorable es imprescindible picar todos los ingredientes a cuchillo. Este proceso permite controlar el tamaño de cada pieza y obtener una textura mucho más agradable en boca. El fuet debe quedar finamente troceado, pero sin convertirse en una pasta. Los pepinillos y la chalota deben cortarse en pequeños dados regulares que aporten textura y presencia visual.

Una vez preparados todos los ingredientes llega otro de los momentos más importantes de la receta: la mezcla. Aquí entra en juego lo que muchos llaman cariñosamente el “meneíto”. Lejos de ser una simple anécdota, esta técnica consiste en mezclar los ingredientes con energía, pero sin aplastarlos, realizando movimientos envolventes que permitan que la yema, la mostaza, el limón y el aceite recubran perfectamente cada trocito de fuet.

Ese pequeño gesto marca una enorme diferencia entre un tartar corriente y uno verdaderamente espectacular.

Las patatas fritas: el soporte perfecto para disfrutar del tartar

Tan importante como el propio tartar es la forma de servirlo. Y aquí es donde las patatas fritas se convierten en protagonistas inesperadas.

Olvídate de las tostadas tradicionales o de las clásicas regañás. Las patatas fritas aportan un contraste de texturas irresistible que eleva la experiencia a otro nivel. Su crujiente intenso encaja perfectamente con la cremosidad del tartar, creando un equilibrio que resulta tremendamente satisfactorio en cada bocado.

La buena noticia es que prácticamente cualquier variedad de patata frita funciona bien. Desde las clásicas patatas onduladas hasta versiones más gruesas o artesanas. Sin embargo, existe una opción que se ha convertido en la favorita de quienes han probado esta receta, las patatas sabor jamón. Su toque ahumado e intenso encaja de forma sorprendente con los matices del fuet, potenciando aún más el carácter de la preparación y aportando una dimensión extra de sabor.