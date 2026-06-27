Equipo Outdoor 27 JUN 2026 - 13:30h.

Suso Álvarez se abre en canal sobre los nervios que siente ante su boda con Marieta, el próximo 3 de julio

Suso Álvarez abre el baúl de los recuerdos y enseña una foto suya de pequeño: "¿En qué momento la vida va tan deprisa?"

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Suso Álvarez se abre en canal a seis días de su boda con Marieta. El próximo tres de julio, la pareja formada por la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y el exconcursante de 'Gran Hermano 16' se darán el 'sí, quiero' en una ceremonia que se celebrará en Toledo. Ahora, que la fecha está más cerca que nunca, el novio se sincera sobre cómo se siente ante su enlace matrimonial. ¡No te lo pierdas!

Ha sido a través de su perfil de Instagram donde Suso ha hablado, sin filtros, con sus seguidores sobre los sentimientos que está experimentando a tan pocos días de la boda. "Madre mía... la presión que tengo encima de mí. No sé si los novios que os casáis u os vais a casar lo tenéis todo clarisísimo, pero yo hay muchas cosas que tengo dudas", comenzaba diciendo.

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"Tengo un montón de dudas de cómo plantear y afrontar ese día", añadía el colaborador de televisión. Suso confesaba que, aunque la boda ya está 100% organizada, está viviendo estos días con muchos nervios y una gran carga emocional: "Estoy súper vulnerable y con los sentimientos a flor de piel. Soy una persona bastante racional y lineal en cuanto a mis emociones y estos últimos días me encuentro emocionalmente súper susceptible y nervioso".

Asimimo, el influencer explicaba su mayor preocupación de cara a la boda: "Quiero que todo salga bien. Para mí es súper importante que la gente coma y beba bien. Tengo esa responsabilidad de que la gente lo disfrute como aquí, en el pecho, y no me deja respirar. "Estoy hecho un flan, me tiemblan las piernas, una boda es diurética, estoy muy nervioso", añadía.

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El mensaje de Suso a los invitados de su boda: "Quiero que resalte el amor"

Aprovechando la ocasión, Suso Álvarez ha querido mandar un importante mensaje a los invitados de su boda: "Quiero que sea una boda donde resalte el amor, que la nota por excelencia sea el amor. Quiero una boda muy sentida y muy de verdad. Es una vez en la vida. No me voy a volver a casar en la vida, os lo prometo".

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"Quiero lo disfrutéis muchísimo, que hagáis la boda vuestra, que seáis muy felices y que os olvidéis de los prejuicios. Quiero un ecosistema lleno de amor. Me da igual cada uno a lo que se dedique o de dónde venga, que estemos todos involucrados, con mucho cariño y buenas relaciones", eran sus palabras.