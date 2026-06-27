España gana a Uruguay y pasa a los dieciseisavos de final del Mundial

España se ha clasificado invicta, algo que logró por séptima ocasión en sus 17 participaciones

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La selección española masculina de fútbol se clasificó este viernes para los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unido, México y Canadá tras ganar a Uruguay por 0-1 en Guadalajara y lo hizo como primera del Grupo H y como invicta, esto último algo que logró por séptima ocasión en sus 17 participaciones.

España cumplió los pronósticos y superó la fase de grupos del evento, aunque no lo hizo con la brillantez esperada después de empatar sin goles ante la debutante Cabo Verde, golear a Arabia Saudí (4-0) y ganar en un trabajado y sufrido encuentro a la bicampeona del mundo con un solitario tanto de Álex Baena.

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Sin recibir ningún gol

La actual campeona de Europa, que ya espera rival en el primer cruce entre Austria y Argelia, que se cruzan este sábado empatados a puntos en la pelea por la segunda plaza del Grupo J, no ofreció su mejor fútbol, pero sí dejó pocos resquicios en defensa, cerrando su grupo sin encajar y sin que Unai Simón haya tenido apenas que intervenir, repitiendo lo de hace dos veranos en la Eurocopa de Alemania de 2024 donde ganó su tres partidos de la primera fase sin recibir ningún gol.

Con esta solidez, la 'Roja', que acumula ya 34 partidos oficiales sin perder, superó por undécima vez en su historia su grupo inicial en una Copa del Mundo tras hacerlo en Brasil'50, España'82, México'86, Italia'90, Estados Unidos'94, Corea del Sur-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022, y la séptima sin perder ningún encuentro.

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La primera vez que lo logró fue en el Mundial de Brasil de 1950 donde hizo pleno de victorias ante Inglaterra, Estados Unidos y Chile, aunque en el segundo grupo sólo pudo empatar con Uruguay, cayendo ante Suecia y Brasil para terminar en la cuarta posición.

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La siguiente ocasión en la que pasó como invicta fue en Italia'90 donde tras empezar empatando con Uruguay, ganó a Corea del Sur y Bélgica para pasar como primera y ser eliminada en octavos por Yugoslavia. En Estados Unidos, en 1994, repitió, quedando segunda de su grupo tras Alemania, con la que empató, al igual que con Corea del Sur, mientras que ganó a Bolivia. Tras superar a Suiza en octavos, cayó eliminada en cuartos ante Italia.

Posteriormente, encadenó otras dos fases de grupos donde hizo de nuevo pleno de victorias. En 2002 se impuso a Eslovenia, Paraguay y Sudáfrica y se marchó en cuartos de ese Mundial sin perder ningún partido tras sus empates ante la República de Irlanda en octavos, pasando por penaltis, y ante la coanfitriona Corea del Sur, verdugo desde los once metros.

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Cuatro años después, en Alemania, la 'Roja' repitió pleno de triunfos en su grupo junto a Ucrania, Túnez y Arabia Saudí, pero cayó en octavos ante Francia, mientras que tras ser campeona en Sudáfrica perdiendo su primer partido y firmar un fiasco en Brasil en 2014 donde no superó la fase de grupos, volvió a superar su grupo sin perder en Rusia en 2018, aunque con sólo una victoria, ante Irán, y dos empates ante Portugal y Marruecos.

Además, la selección española mantiene su estadística de invicto desde que perdiese sus dos primeros partidos en Brasil 2014 ante los Países Bajos y Chile. Desde entonces, en sus siguientes doce encuentros, sólo una derrota, en Catar hace cuatro años ante Japón (2-1), aunque sólo cinco triunfos: ante Australia (2014), Irán (2018), Costa Rica (2022) y Arabia Saudí y Uruguay (2026).