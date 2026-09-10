Lía Gómez 10 SEP 2026 - 13:39h.

Una receta fácil y original para aprovechar la piel de la sandía y convertirla, con vinagre y especias, en un aperitivo crujiente con sabor a pepinillo.

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Si comes sandía y te gustan los pepinillos… siento decirte que llevas años desperdiciando la piel de la sandía. Porque estamos acostumbrados a quedarnos con la parte roja y dulce de la sandía y a tirar directamente la corteza, pero resulta que esa parte que normalmente acaba en la basura puede convertirse en un aperitivo de lo más curioso. La clave está en encurtirla y, según el resultado que ha compartido el creador de contenido gastronómico @lacocinadesantiaguini, el parecido con los pepinillos sorprende tanto… que puede ser un sustitutivo de ellos a la perfección.

Una propuesta curiosa y barata

La propuesta parte de una observación que seguramente más de uno haya tenido alguna vez: la parte blanca de la piel de la sandía, especialmente cuando todavía conserva algo de textura, recuerda ligeramente al pepino. A partir de ahí, el creador decidió hacer un pequeño experimento en la cocina y comprobar qué ocurría si esa corteza se sometía a un encurtido tradicional. El resultado son unas tiras crujientes, con ese punto ácido y avinagrado que asociamos a los pepinillos, pero elaboradas a partir de un ingrediente que normalmente no aprovechamos.

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“Me han regalado una sandía de 10 kilos y normalmente te la comes y tiras la piel, pero… hoy no es ese día”, explica en el vídeo en el que muestra todo el proceso. Después de probar el resultado, su conclusión es clara: “Sabor que recuerda al pepinillo, mucho más crujiente e ideal para combinar con otros platos y ensaladas. Además, aprovechas algo que casi siempre se descarta”, explica en su reel. Y lo mejor es que no hace falta una elaboración complicada ni ingredientes difíciles de encontrar. Con vinagre de vino blanco, agua, azúcar, sal y algunas especias se puede preparar el líquido del encurtido. Después solo hay que esperar unas horas para que la sandía absorba todos esos sabores y listo.