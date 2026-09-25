Lorena Romera 25 SEP 2026 - 11:34h.

El hijo de Isabel Pantoja devuelve a su hermano parte de la herencia de su padre y posan emocionados junto a los recuerdos

Fran Rivera confirma que su hermano Kiko le ha escrito para entregarles las cabezas de toros que se llevó de Cantora

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En un movimiento que marca un punto de inflexión para la familia, Kiko Rivera ha hecho entrega a su hermano Francisco de una de las piezas más representativas del legado de Paquirri: las cabezas de toro que forman parte de la herencia que lleva 42 años esperando.

Un momento único que han sellado posando junto a estos recuerdos cargados de simbolismo, dejando atrás décadas de disputas, reclamos mediáticos y tensiones por estos objetos personales que estaban custodiados tras la trágica muerte del matador en la plaza de Pozoblanco en 1984.

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Conmovido por la iniciativa del que fuera concursante de 'Supervivientes', Francisco Rivera ha hecho público su agradecimiento a través de su perfil de Instagram -que continúa siendo privado-, donde ha compartido la fotografía del encuentro junto a un mensaje de lo más emotivo:

"Gracias, Kiko. Después de años y de perder la ilusión de tener algo de papá, esto dice mucho y muy bueno de ti. Me has tocado el corazón y siempre lo voy a recordar. Estarán en un lugar especial. Papá hoy está más feliz".

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Con este gesto, el DJ tiende un puente definitivo hacia sus hermanos, devolviéndoles unos objetos personales cuya disputa mantuvo dividida a la familia durante décadas. Una imagen que no solo escenifica la devolución de una herencia de indiscutible valor afectivo, sino que abre una nueva etapa para la familia.