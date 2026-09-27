telecinco.es Madrid, 27 SEP 2026 - 09:15h.

Cremosa, profunda y con matices de sabor que sorprenderán incluso a quienes creen conocer bien esta salsa de toda la vida

El pulled pork casero tan jugoso que parece hecho en una smokehouse americana

Compartir







Hay salsas que acompañan y salsas que mandan. La salsa brava pertenece es esa mezcla picante y untuosa capaz de convertir un plato de patatas cocidas en el protagonista absoluto de cualquier mesa. Pero lo que te traemos hoy no es la brava de toda la vida, sino una versión de chef, con un giro que eleva esta receta tradicional a otro nivel.

Porque sí, la salsa brava clásica ya es una auténtica bomba de sabor por sí sola, pero cuando se le añade un ingrediente inesperado, esa chispa picante se transforma en algo mucho más redondo, con cuerpo y con un toque ahumado que engancha desde el primer bocado. Prepárate para descubrir una receta que no pararás de comer, ni de cucharear, ni de repetir cada vez que quieras dar ese toque especial a tus patatas, tus guisos o tus asados.

PUEDE INTERESARTE Berberechos con limón: el aperitivo rico en proteínas y fresquísimo para el buen tiempo

Sigue leyendo porque te vamos a contar el secreto detrás de esta versión sorprendente de la salsa brava, un giro que promete convertirse en tu nuevo comodín en la cocina.

Qué es la salsa brava y por qué es un clásico de la cocina española

La salsa brava es, probablemente, una de las salsas más queridas y reconocibles de la gastronomía española. Su origen está estrechamente ligado a la tapa por excelencia, las patatas bravas, ese plato que no falta en ninguna barra de bar que se precie, desde Madrid hasta cualquier rincón del país. Pero más allá de su papel como acompañante, la salsa brava tiene entidad propia, con una personalidad marcada por el picante, la textura envolvente y ese sabor profundo a tomate y pimentón que la hace inconfundible.

PUEDE INTERESARTE Cocktail de charcutería: el aperitivo ideal para maridar con un vermut blanco

Su popularidad no es casualidad. La salsa brava combina a la perfección la sencillez de sus ingredientes con una explosión de sabor que resulta adictiva. En su versión más tradicional, esta salsa se elabora a partir de una base de tomate, cebolla y ajo, a la que se incorpora pimentón, tanto dulce como picante, para conseguir ese color rojizo intenso y ese punto de fuego característico. Algunas variantes incluyen también un toque de vinagre o incluso una pizca de harina para espesar, dependiendo de la región o de la receta familiar de cada casa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Hueso de jamón y chistorra, el toque que marca la diferencia

Aquí es donde esta receta se despega de la salsa brava tradicional para convertirse en algo realmente especial. El secreto está en dos ingredientes que, aunque no forman parte de la receta clásica, encajan como si siempre hubieran pertenecido a ella, el hueso de jamón y la chistorra.

El hueso de jamón es uno de esos ingredientes que muchos guardan en el congelador sin saber muy bien cómo aprovecharlo del todo, y sin embargo esconde un potencial enorme para dar profundidad a cualquier caldo o salsa. Al incorporarlo durante la cocción de la salsa brava, libera poco a poco toda su grasa y su sabor, aportando un fondo salado y ahumado que ninguna especia por sí sola podría conseguir. Es ese matiz que hace que, al probar la salsa, uno se pregunte qué es exactamente lo que la hace tan especial, sin llegar a identificarlo del todo.

Y para completar el giro, entra en juego la chistorra, ese embutido de origen navarro y aragonés que aporta un punto graso, ligeramente picante y con una textura que, una vez desmenuzada e integrada en la salsa, le da una cremosidad y un carácter completamente distintos. La combinación del hueso de jamón como base de sabor y la chistorra como elemento textural convierte esta salsa brava en una versión mucho más golosa, con capas de sabor que se van descubriendo bocado a bocado.

Mucho más que patatas: guisos, carnes y verduras asadas

Aunque el destino más habitual de la salsa brava son las patatas, limitar esta receta a ese único uso sería quedarse muy corto. Esta versión de chef, con su textura cremosa y su sabor tan trabajado, funciona de maravilla en muchas otras preparaciones que van mucho más allá de la clásica tapa.

En guisos de carne o de legumbres, un par de cucharadas de esta salsa brava añaden un fondo de sabor inmediato, como si hubieras dejado el plato cociendo durante horas. También resulta espectacular acompañando carnes a la plancha o al horno, ya sea pollo, cerdo o incluso carnes rojas.

Y no hay que olvidar las hortalizas asadas. Pimientos, calabacines, berenjenas o incluso unas simples zanahorias asadas se transforman por completo cuando se napan con esta salsa brava cremosa.

En definitiva, estamos ante una salsa versátil, con personalidad propia, capaz de convertir cualquier plato cotidiano en una propuesta de restaurante.