La receta de pulled pork que transforma cualquier comida en un festín inolvidable

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Hay recetas capaces de transportarnos a miles de kilómetros con un solo bocado. El pulled pork es una de ellas. Su aroma intenso, su textura increíblemente tierna y esa carne que se deshace en finas hebras jugosas han convertido este clásico estadounidense en una auténtica obsesión para los amantes de la cocina lenta.

Aunque muchos lo asocian a los restaurantes especializados en barbacoa americana, lo cierto es que preparar un pulled pork espectacular en casa es mucho más sencillo de lo que parece. Solo hace falta una buena pieza de carne, paciencia y una cocción que permita que el tiempo haga su magia. El resultado es una carne mechada extraordinariamente tierna, impregnada de sabor y con un irresistible extra de umami que conquista desde el primer momento. Cada hebra absorbe los jugos de la cocción, creando una textura melosa que prácticamente se funde en la boca.

Si alguna vez has soñado con recrear en casa el sabor de las míticas smokehouses americanas, esta receta puede convertirse en tu nuevo plato estrella.

Un icono de la cocina del sur de Estados Unidos

Hablar de pulled pork es hablar de una de las grandes tradiciones gastronómicas del sur de Estados Unidos. Estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee o Kentucky han convertido esta preparación en una auténtica seña de identidad culinaria.

Su historia está profundamente ligada a la cultura de la barbacoa americana, donde las carnes se cocinan lentamente durante horas utilizando humo de maderas aromáticas que aportan sabores complejos y profundos.

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Originalmente, el pulled pork se preparaba utilizando paleta o aguja de cerdo, cortes especialmente ricos en grasa y colágeno que, tras largas horas de cocción, desarrollan una textura extraordinariamente tierna. El término "pulled" hace referencia precisamente a la acción de desmenuzar o desgarrar la carne en finas hebras utilizando dos tenedores.

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Cada región estadounidense tiene sus propias variaciones. Algunas apuestan por salsas avinagradas, otras prefieren recetas más dulces y algunas incorporan notas picantes o ahumadas especialmente intensas.

Sin embargo, todas comparten una característica común, el respeto por la cocción lenta como herramienta fundamental para obtener una carne extraordinariamente jugosa.

Prepararlo en casa es mucho más fácil de lo que imaginas

La primera vez que alguien escucha que una receta necesita varias horas de cocción suele pensar que será complicada. Pero precisamente ocurre lo contrario. El pulled pork es una de esas elaboraciones donde el tiempo trabaja por nosotros. Una vez preparada la carne y añadidos los condimentos, el verdadero secreto consiste en dejar que la cocción haga su trabajo sin prisas.

La magia sucede gracias a la temperatura constante. Durante ese proceso, las fibras musculares se relajan lentamente mientras el colágeno se transforma en gelatina natural, aportando una jugosidad excepcional a cada bocado. Por eso las ollas de cocción lenta o crockpot se han convertido en grandes aliadas para preparar esta receta. Permiten cocinar durante horas sin necesidad de vigilancia constante, obteniendo resultados muy similares a los de las tradicionales smokehouses americanas.

Para quienes disponen de menos tiempo, la olla exprés también ofrece excelentes resultados. Aunque reduce considerablemente las horas de cocción, mantiene la capacidad de ablandar la carne hasta conseguir esa textura deshilachada tan característica.

La ventaja de hacerlo en casa es que se puede ajustar completamente el perfil de sabor. Más especias, más intensidad, un punto dulce adicional o un toque picante. Cada cocinero puede adaptar la receta a su gusto y crear una versión completamente personalizada.

La salsa reducida y el pan brioche

Una vez obtenida una carne tierna y llena de sabor, todavía queda un paso capaz de elevar la receta a otro nivel. Durante la cocción se generan unos jugos extraordinariamente aromáticos que concentran toda la esencia de la carne, las especias y los ingredientes utilizados. Lejos de desperdiciarlos, la mejor opción es transformarlos en una salsa intensa y brillante.

Para ello basta con reducirlos con matequilla lentamente hasta que adquieran una textura más concentrada y sedosa. En ese momento aparece toda la profundidad de sabores que caracteriza a las mejores elaboraciones de cocina lenta.

Y si existe un compañero ideal para esta preparación, ese es sin duda el pan brioche.Su miga suave, ligeramente dulce y extremadamente esponjosa crea un contraste perfecto con la intensidad de la carne. Además, al tostarlo ligeramente se genera una fina capa crujiente que aporta textura y hace que el conjunto resulte aún más apetecible.

El momento de montar el bocadillo tiene algo de ritual gastronómico. El brioche caliente, la carne recién mezclada con la salsa reducida y el aroma que desprende cada ingrediente anticipan una experiencia memorable.