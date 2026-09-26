Antía Troncoso 26 SEP 2026 - 14:21h.

Los exparticipantes de 'Casados a primera vista' ponen fin a su relación tras confirmar hace cuatro meses su noviazgo

Laura Ulldemolins enseña los regalos que le ha hecho Borja por su cumpleaños y terminan enfrentados: “No me sentó bien”

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Laura Ulldemolins y Borja han puesto fin a su relación. Los exconcursantes de 'Casados a primera vista' han comunicado su ruptura a través de sus redes sociales, con un mensaje en el que Borja explicaba lo ocurrido y ha asegurado que se trataba de una "decisión tranquila" y mutua, dejando claro que "no ha habido terceras personas".

A pesar de que Laura y Borja no tuvieron buena relación en el programa de 'Casados a primera vista', fuera del programa ella encontró en él un gran apoyo y consejero tras su ruptura sentimental con Lorenzo. Con el tiempo, entre ellos surgió algo más que una amistad. Tras semanas de rumores, ambos sorprendieron al confirmar su noviazgo públicamente con un beso.

“No me imaginaba que fuera a pasar. Es algo que no se puede evitar”, confesó hace cuatro meses la pareja en el vídeo donde hacían oficial su relación y compartía cómo se dieron cuenta "poco a poco" de sus sentimientos.

Felices y enamorados, la pareja contó en el plató de '¡De viernes!' cómo nació su historia de amor y contaron algunos de sus planes de futuro. La fogosidad entre ellos era tal que incluso José Antonio León, colaborador del programa, los pilló 'in fraganti' en los camerinos: "Yo estaba en el camerino de al lado y he escuchado unos ruidos extraños. Cuando han abierto ella estaba medio con la toalla y él en calzoncillos".

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Laura y Borja hace oficial su ruptura

No obstante, la burbuja de amor en la que se encontraban se ha roto. Ya hace unas semanas, Laura Ulldemolins daba pistas sobre el duro momento que atravesaba su relación con Borja al desvelar que estaban atravesando una grave crisis. Un bache que no han podido superar, pues la pareja ha terminado separándose.

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Ha sido Borja el que ha comunicado la decisión, después de que varios seguidores se percatasen de que él y Laura se habían dejado de seguir en redes sociales: "Quería contaros lo que está pasando con calma y con respeto hacia los dos. Laura y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación. Hemo vivido momentos muy bonitos y experiencias que siempre llevaré conmigo. Nos queremos mucho, pero hemos decidido tomar distanciamiento para no hacernos daño. De ahí también que hayamos dejado de seguirnos en redes".

Sobre esta decisión, Borja ha aclarado que ha sido en buenos términos: "No han habido terceras personas ni infidelidades. Siempre le desearé lo mejor". También pedía a sus seguidores que respetasen este momento.