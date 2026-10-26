Tres maneras de darle una oportunidad al brócoli y descubrir que comer verduras puede convertirse en uno de los mejores momentos del día

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Basta con cambiar la forma de cocinar el brocoli para descubrir que esta hortaliza tiene muchísimo más que ofrecer. Y, si tenemos una freidora de aire en casa, las posibilidades se multiplican. Brócoli y airfryer, tres recetas para hacer fácil una de las hortalizas de la huerta de otoño es la combinación perfecta para quienes buscan platos sencillos, sabrosos y diferentes.

Aunque podemos encontrar brócoli durante buena parte del año, el otoño y el invierno son dos de las mejores épocas para disfrutar de esta verdura de temporada. Además, el brócoli destaca por su interesante perfil nutricional. Es una hortaliza rica en fibra, aporta vitamina C, vitamina K y folatos, y contiene compuestos vegetales característicos de las crucíferas. Incorporarlo a una alimentación variada es una forma sencilla de aumentar el consumo de verduras.

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Pero hay algo que no siempre resulta tan fácil, conseguir que guste a todo el mundo. Y precisamente ahí entra en juego la airfryer. Proponemos tres maneras de prepararlo que demuestran que comer verduras no tiene por qué resultar aburrido. La primera es un brócoli crujiente con especias, perfecto como acompañamiento o aperitivo. La segunda, una irresistible tortita de brócoli con jamón y queso, ideal para una cena rápida. Y la tercera, un brócoli con queso, cremoso por dentro y dorado por fuera.

Brócoli crujiente en airfryer:

Si hay una receta capaz de cambiar nuestra manera de entender el brócoli, es esta. El brócoli crujiente en airfryer demuestra que, con apenas unos ingredientes, podemos conseguir un acompañamiento lleno de sabor y con una textura irresistible.

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Su principal atractivo está en el contraste. Mientras que el interior de los ramilletes conserva cierta ternura, los extremos adquieren un acabado dorado y ligeramente crujiente que recuerda al de las verduras asadas en el horno. Basta con cortar el brócoli en pequeños ramilletes de tamaño similar, lavarlos y secarlos muy bien. Este último paso es especialmente importante, porque el exceso de humedad dificulta que la superficie se dore correctamente.

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Después, añadimos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y nuestras especias favoritas. El resultado es un brócoli sabroso, ligeramente tostado y perfecto para acompañar carnes, pescados o platos de arroz.

Tortita de brócoli con jamón y queso:

Hay combinaciones que funcionan prácticamente siempre. El jamón y el queso forman una de esas parejas gastronómicas capaces de transformar cualquier elaboración sencilla en algo especialmente apetecible. Y si añadimos brócoli, conseguimos una receta completa en sabores, fácil de preparar y perfecta para incorporar verduras de una manera diferente. Su secreto está en transformar el brócoli en una mezcla que podamos moldear, incorporando ingredientes que aporten sabor y ayuden a conseguir una textura jugosa. Para prepararla, podemos utilizar brócoli previamente cocinado al vapor o escaldado, bien escurrido y picado finamente.

El queso desempeña un papel fundamental. Durante la cocción se funde y aporta cremosidad, mientras que el jamón introduce un sabor más intenso que combina perfectamente con la suavidad del brócoli.

Brócoli con queso en airfryer:

Si hay algo capaz de convertir una verdura sencilla en un plato reconfortante, es una buena capa de queso fundido. Y el brócoli con queso en airfryer reúne precisamente todo lo que buscamos en una receta de otoño, facilidad, cremosidad y un acabado dorado que invita a repetir. Esta preparación recuerda a los gratinados tradicionales de horno, pero con la comodidad de la freidora de aire y tiempos de cocción generalmente más cortos.

Y es que estas tres propuestas demuestran que preparar brócoli en la airfryer puede ser tan fácil como apetecible. Crujiente con especias, convertido en tortitas de jamón y queso o gratinado hasta conseguir una cobertura dorada, esta hortaliza otoñal ofrece muchas más posibilidades de las que imaginamos.

Brócoli crujiente Personas 2 pax. Tiempo 20 min. Dificultad Baja Ingredientes Brócoli

Aceite de oliva

Sal Elaboración Prepara el brócoli Lava el brócoli y separa los floretes. Corta los más pequeños en 3 o 4 partes y los más grandes en 6 u 8, según su tamaño. El secreto está en conseguir trozos similares para que se cocinen de manera uniforme. Añade un toque de aceite Coloca los floretes en la cesta de la freidora de aire y pulveriza un poco de aceite de oliva virgen extra sobre ellos. Remueve bien para que el aceite se reparta de forma homogénea. ¡Directo a la airfryer! Cierra la cesta y programa 195 °C durante 5 minutos. Pasado este tiempo, abre la freidora y remueve cuidadosamente el brócoli con una espátula de silicona para que se dore por todos lados. Dale el toque crujiente Vuelve a cerrar la cesta y cocina durante 2 minutos más a 195 °C. Comprueba que los floretes estén tiernos por dentro y ligeramente dorados por fuera.

Tortita de brócoli con jamón y queso Personas 2 pax. Tiempo 20 min. Dificultad Baja Ingredientes Brócoli cocido

Jamón de york

Queso en lonchas Elaboración Cuece el brócoli Lava el brócoli, sepáralo en ramilletes y cuécelo en agua hasta que esté tierno. Escúrrelo muy bien para eliminar el exceso de humedad. Aplasta y dale forma Coloca los ramilletes sobre una bandeja de horno cubierta con papel vegetal, dejando un poco de espacio entre ellos. Pon otro papel vegetal encima y, con ayuda de un vaso, aplasta suavemente cada ramillete hasta formar pequeñas tortitas. Añade el jamón y el queso Retira el papel superior y coloca sobre cada tortita una lámina de jamón y otra de queso. Así conseguirás una combinación deliciosa, con el brócoli como protagonista y el queso fundido como toque irresistible. ¡Directas al horno! Introduce la bandeja en el horno precalentado a 180 °C durante unos 10 minutos, hasta que el queso se funda y los bordes del brócoli comiencen a dorarse.