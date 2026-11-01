El secreto está en tres gestos muy sencillos: hacer un corte en la cáscara, dejarlas unos minutos en agua caliente y cocinarlas en la airfryer hasta que estén listas

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Hay olores que tienen la capacidad de transportarnos directamente a un lugar y a una época del año. El de las castañas recién asadas es, sin duda, uno de ellos. Basta con imaginar una tarde fría, las hojas cubriendo las calles y el aroma de las castañas calientes para sentir que el otoño ha llegado de verdad. Y aunque tradicionalmente asociamos este pequeño placer a las chimeneas, las cocinas de leña y los puestos callejeros, ahora podemos recuperarlo en casa de una manera mucho más sencilla. Cómo asar castañas en la airfryer para que queden como en la cocina de leña de pueblo es uno de esos trucos que merece la pena conocer y repetir durante toda la temporada.

Porque pocas cosas resultan tan reconfortantes como sentarse con un puñado de castañas calientes, abrirlas con cuidado y disfrutar de su interior tierno y ligeramente dulce. Es un gesto sencillo, casi un pequeño ritual, que forma parte de los recuerdos de muchas generaciones.

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La buena noticia es que no necesitamos encender una chimenea ni utilizar una sartén especial para conseguir unas castañas deliciosas. La freidora de aire se ha convertido en una alternativa cómoda y rápida que permite asarlas con muy poco esfuerzo y sin ensuciar prácticamente nada.

Tradición y propiedades

Las castañas son uno de los grandes productos del otoño. Su temporada coincide con la llegada del frío y con una época en la que los bosques de castaños comienzan a ofrecer sus frutos, protegidos dentro de esos erizos espinosos tan característicos.

Durante siglos, las castañas tuvieron una enorme importancia en la alimentación de numerosas zonas rurales europeas. Antes de que otros cultivos adquirieran protagonismo, constituían una fuente de energía muy valiosa y podían consumirse frescas, secas o transformadas en harina.

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Y es que comer castañas tiene algo que va más allá de la gastronomía. Es compartir, reunirse alrededor del fuego y recuperar una costumbre que conecta directamente con la cocina de nuestros abuelos.

Desde el punto de vista nutricional, las castañas también presentan características interesantes. Las castañas contienen una proporción relativamente baja de grasa y una cantidad importante de hidratos de carbono, principalmente almidón. Por eso resultan saciantes y constituyen una fuente de energía.

También aportan fibra, potasio y otros micronutrientes. Su contenido nutricional puede variar según la variedad y la forma de preparación, pero forman parte de esos alimentos de temporada que merece la pena incorporar a una alimentación variada.

Y lo mejor es que existen muchísimas maneras de disfrutarlas. Sin embargo, si hay una elaboración que sigue despertando especial nostalgia es la de las castañas asadas. Su exterior tostado, la piel que se desprende y ese interior caliente y tierno convierten una receta elemental en uno de los grandes placeres gastronómicos del otoño.

Cómo asar castañas en la airfryer: el truco

Preparar castañas asadas en la freidora de aire es mucho más sencillo de lo que parece. No necesitamos aceite, salsas ni ingredientes adicionales. La clave está en elegir buenas castañas y prepararlas correctamente antes de introducirlas en la cesta.

Lo primero es seleccionar castañas frescas, firmes y sin agujeros ni signos de moho. Conviene lavarlas y secarlas ligeramente antes de comenzar. Después llega uno de los pasos más importantes, hacer un corte en forma de cruz sobre la cáscara. Este pequeño gesto no es únicamente una cuestión estética. Las castañas contienen humedad en su interior y, al calentarse, se genera vapor. Si no realizamos una abertura, la presión puede provocar que estallen durante la cocción.

Por eso debemos hacer un corte suficientemente profundo para atravesar la cáscara y la piel interior, procurando no dañar demasiado la pulpa.

El siguiente truco consiste en dejarlas unos minutos en agua caliente. Este remojo ayuda a hidratar y ablandar ligeramente la piel, lo que puede facilitar que se desprenda después del asado. Además, contribuye a que las castañas conserven una textura agradable durante la cocción. Una vez remojadas, las escurrimos y secamos bien antes de colocarlas en la cesta de la airfryer. Como referencia, podemos cocinarlas a 180-200 ºC durante aproximadamente 12-18 minutos, aunque el tiempo dependerá del tamaño de las castañas y de la potencia del aparato.

Una vez fuera de la airfryer, podemos envolverlas durante unos minutos en un paño limpio. El calor y el vapor residual ayudarán a que las pieles se desprendan con mayor facilidad.

Después solo queda pelarlas mientras siguen templadas, con cuidado de no quemarnos. El resultado es una merienda sencilla, aromática y perfecta para acompañar una tarde de otoño.