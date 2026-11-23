Rocío Ponce 23 NOV 2026 - 08:00h.

Hablamos con Juan Sánchez, @pausayplato, uno de los cocineros más famosos de las redes sociales tras la publicación de su primer libro de recetas, 'Cómete la vida a bocados' (Roca Editorial)

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Si sigues a Juan Sánchez (@pausayplato) en redes sociales, seguro que sabes que tiene frases muy reconocibles, pero también su forma de comunicarse y de cocinar. El cocinero, divulgador gastronómico y creador de contenido ha conseguido tener una de las comunidades de cocina más potentes y fieles, con unos 3 millones de seguidores que copian sus recetas o se inspiran en ellas para su día a día. Tremendamente cercano, como si fuera tu vecino del quinto o ese amigo de toda la vida, directo y sin complicaciones, Juan apuesta por recetas sencillas, sabrosas y económicas que muestra a través de vídeos rápidos, alejados de todo tipo de postureo.

La suya es una cocina real, con ingredientes que todos tenemos en la nevera o en la despensa y que nos recuerda a la de nuestras abuelas y, a la vez, nos trae directos al momento actual sin olvidar lo que arrasa en los bares, restaurantes y también en las redes sociales (eso sí, con su filtro personal). 'Gastro' ha entrevistado a Juan Sánchez con motivo de la publicación de su primer libro de recetas, 'Cómete la vida a bocados' (Roca Editorial), donde encontrarás desde lentejas castellanas estofadas a hummus con cebolla y ajos asados o un ramen casero fácil.

Es tu primer libro, ¿sientes que tener un libro de recetas es como la confirmación del éxito de un cocinero?

La verdad es que hace mucha ilusión. Creo que es una manera de recoger todo el trabajo de todos estos años y darle forma a algo que va más allá de las redes sociales. Pero no creo que un libro sea la confirmación del éxito de un cocinero. Para mí, el verdadero éxito es que alguien haga una receta tuya en casa, te diga que le ha molado, la disfrute y quiera repetirla. Si además puedes tener todas esas recetas reunidas en un libro que la gente pueda guardar y consultar dentro de muchos años, eso ya es una pasada.

Después de 6 años como creador de contenido enfocado en la cocina, ¿qué tipo de recetas son las que funcionan mejor? ¿Cuál es la que más tienes controlada?

Sin duda, las recetas fáciles y que cualquiera puede hacer en su casa. A la gente le gusta comer bien, pero no quiere complicarse la vida ni pasarse mil horas cocinando. Las recetas con ingredientes fáciles de encontrar, económicas y con algún truquito que marque la diferencia funcionan muy bien. Y si hay algo que tengo bastante controlado son las recetas rápidas, los platos de toda la vida y, sobre todo, los pintxos y bocatas. Me gusta mucho conseguir que con pocos ingredientes puedas hacer algo rápido y que te deje con una sonrisa en la cara.

Tienes 1,8 millones de seguidores, pero ¿cómo comenzó todo y cómo has ido cambiando tu forma de mostrar las recetas, divulgar y exponerte en redes?

Pues un poco por casualidad, gracias a mi familia y amigos, que me animaban siempre a compartir mi cocina por redes. Al principio me costó mucho porque no tenía ni RRSS y mira, ¿quién me iba a decir a mí que acabaríamos hablando de estas cifras, ya 3,5 millones en redes…? ¡Una auténtica locura! Con el tiempo he ido aprendiendo a sentirme más cómodo delante de la cámara. Al principio me costaba mucho exponerme, pero llega un momento en el que entiendes que la gente no quiere ver solamente un plato bonito; también quiere conocer a la persona que hay detrás.

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¿Cómo te entró el gusanillo de la cocina? ¿Alguien de tu familia, algún momento clave…?

Creo que la afición por la cocina muchas veces empieza en casa, viendo cocinar a los demás, compartiendo comidas y descubriendo que alrededor de una mesa pasan cosas muy chulas. A mí siempre me ha llamado la atención todo lo relacionado con la gastronomía. Me gusta comer, probar cosas nuevas, descubrir sabores y, sobre todo, disfrutar del proceso de cocinar. Es que cuando descubres que puedes hacer feliz a alguien con un plato, la cocina empieza a tener un significado diferente y eso me pasó teniendo 18 años. A partir de ahí todo cambió.

¿Cuál es esa receta familiar que siempre te saca una sonrisa o te trae un bonito recuerdo?

Sin duda, ese sería el cocido madrileño. Tengo muy buenos recuerdos de cuando llegaba a casa de mi abuela y estaba preparando el cocido a fuego de leña, en una cocina de hierro fundido, y el olor estaba por toda la casa. Me acuerdo de que el punto de reunión de toda la familia era siempre la cocina. Allí tenía una mesa grande y cada uno estaba haciendo una cosa diferente: alguien pelaba patatas mientras otra limpiaba unas vainas, otro secaba los platos y nosotros, que éramos pequeños, hacíamos los deberes. Y siempre había una radio de madera sonando todo el día.

¿A qué tipo de recetas acabas siempre volviendo cuando llegas a casa y tienes poco tiempo?

Soy bastante de abrir la nevera, mirar lo que tengo y apañar algo rico sin complicarme demasiado la vida. Unos buenos huevos acompañados con algo, un plato de pasta rápido, un bocadillo bien montado o incluso unas verduras salteadas con jamoncito… No siempre hay que hacer grandes elaboraciones para comer bien. A veces solo cuatro ingredientes bien combinados y un poquito de cariño hacen un plato espectacular.

¿Quiénes son tus referentes en la cocina española?

En España tenemos la suerte de contar con una gastronomía increíble y con cocineros que han marcado un antes y un después. Pero los cocineros que realmente admiro son los que cocinan en sus casas, que hacen felices a sus familias a través de sus platos y que, a veces, tienen que hacer verdaderas obras de ingeniería para llegar a fin de mes sin que falte un plato de comida en la mesa, reinventándose y haciendo comida de aprovechamiento como se ha hecho toda la vida. Para mí, esas personas son un auténtico referente.

Dice Anna Terés que eres un maestro creando pinchos. Cuéntame cuáles son tus imprescindibles.

¡Anna, la quiero mucho, pero me pone el listón bastante alto con eso! (Se ríe). Me flipan los pintxos porque puedes jugar muchísimo. Para mí, un buen pintxo tiene que tener tres cosas: buen producto, una combinación de sabores que funcione en boca y que te lo puedas comer cómodamente sin hacer malabarismos, jajaja. Me mola combinar texturas, jugar con los contrastes y añadir algún ingrediente que te sorprenda.

¿Cómo definirías tu tipo de cocina?

Diría que es una cocina sencilla, muy sabrosa, con sabores de siempre, sin demasiadas complicaciones y pensada para disfrutar. Me gusta mucho partir de recetas tradicionales, darles alguna vuelta y adaptarlas a lo que tenemos en casa. No soy de complicar las cosas. Creo que la cocina tiene que ser accesible a todos, divertida y estar rica. Para mí, lo más importante es que la gente pierda el miedo a cocinar y se anime a probar… ¡Que no pasa nada!

Siendo creador de contenido, ¿sientes que debes introducir las tendencias o las recetas virales de cada momento? ¿Cómo lo haces?

Es inevitable estar atento a lo que se mueve en redes, porque soy autónomo y al final también forma parte de nuestro trabajo. Pero creo que no puedes hacer todo lo que se pone de moda simplemente porque sea viral. De hecho, yo rehúyo estas modas absurdas para ganar views. Si veo una tendencia que me gusta, intento llevarla a mi terreno, darle mi toque y comprobar si realmente tiene sentido desde el punto de vista gastronómico. Lo que realmente quiero es que la gente disfrute viendo el vídeo, pero que cuando haga la receta en casa diga: «¡Ostras, qué bueno está esto!» y se chupe los dedos. ¡Jajajaja!

¿Hay alguna receta o ingrediente que se te resista?

Pues sí (jajaja). Hay una en concreto que, por más que lo he intentado, nunca me sale y tengo esa espinita clavada desde hace muchos años. Es mi asignatura pendiente, creo… ¡El coulant de chocolate! Imposible que salga perfecto: si no se queda seco, se queda demasiado líquido; si no se hunde, se sobrecocina… En fin, un desastre, pero… ¡Estoy seguro de que al final caerá, soy muy insistente!

Además de cocinar, también visitas muchos restaurantes. Dime algunos de tus preferidos. ¿Dónde podemos encontrarte con tus amigos o con tu familia?

Me encanta salir a comer y descubrir sitios nuevos. Para mí, visitar restaurantes también es una forma de aprender, inspirarte y conocer otras maneras de entender la gastronomía. Solo el año pasado fui a más de 100 restaurantes y, desde luego, fue una experiencia increíble. No podría decir un solo restaurante porque he estado en pequeños negocios familiares, sitios que ofrecen comida tradicional local y hasta en varios estrella Michelin, y en todos ellos, de una forma u otra, he disfrutado de su comida y del trato que nos han dado en mesa.

Confiesa esa receta, mezcla rara o diferente que te guste mucho y no sea muy común o para todos los gustos… Todos tenemos algún pecadillo gastronómico.

Creo que todos tenemos alguna combinación que nos encanta y que, cuando la cuentas a los demás, te miran un poco raro (se ríe). A mí me parecía que mezclar donuts con una hamburguesa era una aberración gastronómica sin precedentes. Sin embargo, he probado una hamburguesa hecha con unos donuts caseros, con carne de calidad y una combinación de ingredientes muy equilibrados que me ha volado la cabeza… Así que, si algo está rico, ¿quién soy yo para juzgarlo?

¿Qué errores habituales cometemos en la cocina o con el plato y que son fácilmente evitables?

Hay varios, pero uno de los más habituales es tener demasiada prisa. Queremos que todo esté hecho en cinco minutos y muchas veces no respetamos los tiempos de cocción. Otro error muy común es no probar la comida mientras cocinamos. Hay que ir ajustando la sal, la acidez, las especias… Y algo que parece muy básico, pero que marca una diferencia enorme, es no llenar demasiado la sartén. Si echas demasiados ingredientes de golpe, muchas veces, en lugar de dorarlos, acabas cociéndolos. Son algunos pequeños detalles que cambian muchísimo el resultado.

Dime cómo hacer un bocata perfecto, rápido y con ingredientes baratos.

Desde luego, un buen bocadillo empieza por un buen pan. No hace falta gastarse mucha pasta, pero sí elegir un pan que tenga una corteza crujiente, una buena miga y que aguante bien los ingredientes. Yo haría uno tostando el pan abierto, frotas un ajo y un buen tomate maduro, le colocas una tortilla francesa de queso brie, con pasta de trufa y cebolla caramelizada, y terminas con unas cuantas lonchas de jamón ibérico del bueno… ¡Se te rizan las pestañas!

Terminamos con algo muy del momento: estamos en otoño. ¿Cuál es tu receta de otoño preferida?

El otoño me encanta porque es una época en la que apetecen platos más reconfortantes, guisotes, cremitas y recetas de cuchareo bueno. Si tuviera que elegir, me quedaría con un buen guisote de setas y patatas o una crema de calabaza bien hecha, con un poquito de queso, frutos secos y algo crujiente por encima. Son platos muy sencillitos, con ingredientes de temporada y que te hacen disfrutar de estar en casa.