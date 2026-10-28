Rocío Ponce 28 OCT 2026 - 08:00h.

Hablamos con Marc Balló y Mónica Cortés para saber todo sobre su nuevo libro y conocer la filosofía que esconden sus recetas, seguidas por más de 2 millones de personas en Instagram

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Marc Balló y Mónica Cortés son más conocidos en las redes sociales como Ma Petite Boucheé, donde tienen más de 2,3 millones de seguidores. El nuevo libro de cocina de la pareja, '5 ingredientes, 15 minutos' (Larousse), es un recetario que reúne un centenar de recetas fáciles, rápidas y llenas de sabor para cocinar con pocos ingredientes, poco tiempo y sin complicaciones.

El libro reúne aperitivos, ensaladas, platos principales, recetas vegetarianas, propuestas con airfryer, postres y muchas otras ideas organizadas para encontrar rápidamente una solución según los ingredientes disponibles en casa. Paso a paso, con fotografías y consejos prácticos, cada receta incorpora también información nutricional y distintivos visuales para reconocer al instante los platos vegetarianos, sin gluten, ricos en proteínas o preparados en airfryer, entre otros. Su filosofía se basa en una cocina sin artificios, basada en el producto de temporada, el aprovechamiento, la creatividad y el disfrute. También en que se puede cocinar mejor, sin que sea caro, complicado o que requiera mucho tiempo.

Marc es nieto de un chef con restaurante con estrella Michelin en Barcelona, y Mónica, por su parte, descubrió la cocina gracias a su abuela, la huerta familiar y las conservas caseras. Ambos estudiaron Fotografía y, cuando se unieron para crear contenido gastronómico, surgió la magia. Conectan con una audiencia que buscaba recetas prácticas y deliciosas que les solucionasen el día a día, pero que también supusieran un reto culinario o una sorpresa para una ocasión especial.

5 ingredientes y 15 minutos. ¿De verdad podemos comer bien cocinando tan poco tiempo y con una lista tan corta de ingredientes?

Sí, comer bien no va de complicarse la vida con técnicas imposibles ni de tener la despensa llena de ingredientes raros que solo usas una vez. El secreto está en optimizar el tiempo y elegir combinaciones inteligentes. Con cinco buenos ingredientes y 15 minutos puedes marcarte platos espectaculares, sanos y sabrosos. La cocina de hoy tiene que adaptarse a nuestro ritmo de vida, no al revés. No hace falta pasar horas entre los fogones para disfrutar de la comida casera.

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Vais del aperitivo al postre, ¿qué tipo de recetas habéis seleccionado?

Hemos seleccionado una mezcla muy equilibrada que define perfectamente lo que nos gusta comer en el día a día. Vas a encontrar recetas de toda la vida de la cocina española mediterránea, pero versionadas para que se hagan en un abrir y cerrar de ojos, combinadas con esas tendencias que a todos nos apetece probar en redes sociales, y algún toque de fusión internacional que le da chispa al menú. Queríamos que fuera un libro 100% útil, desde un picoteo rápido para cuando llegan amigos a casa hasta un postre exprés para darte un capricho.

¿Por qué creéis que es tan común acabar llamando a un 'delivery' o solucionando con cualquier congelado en la sociedad actual?

Principalmente por la falta de tiempo y el cansancio mental. Llegamos a casa agotados tras todo el día trabajando y lo último que nos apetece es pensar qué cocinar, ver si nos faltan ingredientes y limpiar el desastre después. El delivery o el congelado ultraprocesado son la vía rápida, la gratificación instantánea. El problema es que a la larga pasa factura a la salud y al bolsillo. Por eso insistimos tanto en que, si tienes recetas de 15 minutos en tu cabeza, te da menos pereza ponerte a cocinar que esperar a que llegue el repartidor.

Dos libros y millones de seguidores después, muchos se preguntarán: ¿cómo llegasteis a apostar por el mundo de la cocina y las recetas?

¡Es una locura mirar atrás y ver todo lo que ha pasado! Todo empezó de forma muy orgánica, compartiendo nuestra pasión por la cocina en redes sociales desde que empezamos nuestro huerto y su excedente en verduras que se convirtieron en este recetario, buscando platos ricos pero accesibles. Ma Petite Bouchée nació del amor por la gastronomía y de la necesidad de comer bien de forma práctica. Cuando vimos que la comunidad crecía y que, de verdad, ayudábamos a la gente a perderle el miedo a la cocina y a reconciliarse con los fogones ¡y con la freidora de aire!, supimos que este era nuestro camino. Apostamos por la cercanía y por recetas que salen sí o sí, y esa conexión con los seguidores es lo que nos mueve cada día.

¿Qué recuerdos (platos, sabores) tenéis de la cocina de vuestros hogares, de sus abuelos?

La cocina de nuestros abuelos es nuestro lugar seguro gastronómico. Esos olores que inundaban la casa desde la escalera, en el restaurante familiar, cuando hacíamos conservas del verano para el invierno. Tenemos grabado a fuego el olor del chup-chup de los guisos tradicionales, el sofrito de cebolla y tomate hecho a fuego muy lento, y esa tortilla de patatas con el huevo justo en su punto que nadie consigue imitar del todo. También los dulces sencillos de las tardes de domingo, como los arroces, langosta a la americana, las torrijas, los flanes o los pastissets caseros. Esos recuerdos son la base de todo lo que hacemos; intentamos mantener esa esencia de hogar, pero adaptada a la velocidad de la vida moderna.

Decís que este libro va a ayudar a muchos a aprovechar de verdad la airfryer, ¿creéis que no se hace lo suficiente en los hogares españoles?

Totalmente. En muchísimos hogares, la airfryer ha terminado siendo un electrodoméstico para recalentar, hacer patatas congeladas o unas alitas de pollo. ¡Es un desperdicio de potencial! La freidora de aire es, en esencia, un minihorno de convección potentísimo. En este libro demostramos que puedes hacer desde pescados en su punto y verduras asadas brutales hasta postres brutales y panes. Falta perderle el miedo y entender que es la aliada perfecta para comer sano y ahorrar tiempo y energía.

Elegid una receta del libro que os parezca original y diferente para este otoño.

Receta de Marc: Yo me quedo sin dudarlo con los puerros a la carbonara. El puerro es una verdura maravillosa de otoño que a veces se queda olvidada en el fondo de la nevera para hacer caldos, pero cocinado así se vuelve increíblemente tierno y dulce. Combinado con una salsa carbonara bien cremosa, se convierte en un plato de puro confort para los días en los que empieza a refrescar. Es una forma superoriginal y diferente de comer verdura que enamora a cualquiera.

Receta de Mónica: Por mi parte, elijo el boniato asado relleno de carne, aguacate, queso cottage y salsa de cilantro. El boniato es el rey absoluto del otoño. Al asarlo, conseguimos esa base dulce y tierna que contrasta de maravilla con el toque salado y sabroso de la carne. El queso cottage y el aguacate le aportan una frescura brutal, y la salsa de cilantro corona el plato con un punch de sabor increíble. Es un platazo único, completísimo, supervistoso y facilísimo de hacer.

¿Cuáles serían, en vuestra opinión, los 3 peores pecados que se cometen en la cocina?

No probar la comida mientras cocinas. Es vital rectificar de sal, especias o cocción antes de emplatar. Saturar la sartén o la airfryer; si amontonas los alimentos, en lugar de dorarse y quedar crujientes, se cuecen al vapor en sus propios jugos. Abusar de los ultraprocesados para ahorrar tiempo, como demostramos en el libro, se tarda lo mismo en abrir un bote de legumbres cocidas, aliñarlo con buen producto y saltearlo, que en calentar un plato precocinado lleno de aditivos.

¿Qué es más difícil: cogerle el punto al arroz o el de la tortilla de patatas?

Es más difícil cogerle el punto a la tortilla de patatas. El arroz, al fin y al cabo, es una cuestión matemática de tiempos, proporciones de caldo y control del fuego. Pero la tortilla... ¡Ay, la tortilla! Depende del tipo de patata, de la proporción de huevo, de la temperatura del aceite y, por supuesto, del momento crítico de darle la vuelta para que quede jugosa por dentro, pero sellada por fuera. Lograr la tortilla perfecta es un arte casi espiritual.

¿De qué tendencia gastro superviral estáis ya cansados?

Estamos bastante cansados de toda esa corriente viral que gira en torno a contar macros, pesar cada gramo de comida y obsesionarse con las calorías en las recetas. En redes sociales se ha puesto muy de moda desmenuzar los platos solo por sus números: "Tantos gramos de proteína", "tantas calorías", convirtiendo el momento de comer en pura matemática. Nosotros no creemos en las dietas estrictas ni en demonizar alimentos. Apostamos por una alimentación equilibrada, variada y real, combinada con un estilo de vida saludable donde se disfrute del deporte y del bienestar mental. La cocina tiene que ser un placer, una forma de cuidarse y de compartir, ¡no una fuente de estrés con una calculadora en la mano!