Que no te quepa ninguna duda: vas a comer muy muy bien. La materia prima con la que trabajan es de primerísima calidad y la elaboración de la misma una sorpresa para tu paladar. La carta (sí, es secreta también) varía y la recomendación es que no lleves ideas preconcebidas de los platos, porque nada será como imaginas. Lo único asegurado es que no falta el vacuno de Ávila y su chuletón cenital, el rolex o la alcachofa con caviar. Siempre productos frescos de proximidad que se sirven como nunca antes habías visto. Como no se desvelará el misterio en Instagram, nada como ir a descubrirlo por ti mismo.