Auronplay contó al principio de su vídeo con Ibai que él ya había estado anteriormente en Hincha: “ La comida está bastante bien ”. Ambos comentaron que el local no es muy grande y el vasco destacó que está muy cuidado, citando detalles como los balones en los vasos y el número 10 de Messi en los atuendos de los camareros.

Ibai y Auron revelaron que iban con hambre, por lo que pidieron una amplia selección de platos dentro de la oferta culinaria de Hincha, pero el personal que les atendió les sugirió pedir algunas medias raciones y les sirvió otras opciones que no habían barajado. Mientras esperaban, comieron grisines acompañados de queso con trufa negra. Su cena empezó con medio tiradito de bonito con pipirrana de alcaparras (11,40 euros) y medio tiradito de salmón con zanahoria, mandarina y su caviar (12,60 euros). Siguieron con ceviche de aguacate con langostino y vieira (24 euros), hinojo a la brasa sobre stracciatella con pesto de hierbas frescas y pistachos (16 euros) y berenjena asada con aguacate, miso, mostaza natural, sésamo y yogur (16 euros). “Esto es una barbaridad, no sabía que una berenjena podía estar tan buena ”, expresó Llanos.

Después de probar sobrasada mallorquina acompañada con pan con tomate y miel (20 euros), llegó uno de los platos que Ibai estaba deseando catar: los llamados macarrones de Messi (23 euros), con boloñesa de secreto ibérico, sofrito de la abuela y parmesano. “¿La abuela le hace estos macarrones?”, preguntó Ibai. “A mí mi abuela no me hacía estos macarrones. Normal que juegue tan bien”, comentó AuronPlay al ver el plato. Llanos definió el plato como “brutal” y dijo que no tenía palabras, mientras que su compañero confesó que había pedido los macarrones alguna vez a domicilio. Además, mojaron pan en la bandeja.