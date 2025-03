Los amantes de la buena comida saben que los tradicionales mercados de abastos son un lugar perfecto para hacer la compra. Puestos y más puestos con toda la variedad posible de carne, pescado, frutas y verduras, a los que suelen añadirse otro tipo de productos como salsas o encurtidos. Además, los mercados se han convertido en un gastroespacio donde ir a disfrutar de la comida preparada allí mismo, con locales sorprendentes que ofrecen platos de todo tipo. Estos son los mejores mercados para ir a comer que no puedes dejar de visitar.

Inaugurado en 1916, este mercado está ubicado en un espectacular edificio modernista que recuerda a una estación de tren. Los valencianos de la zona saben perfectamente que, además de hacer la compra, es un lugar ideal para disfrutar de sus cervecerías, cafeterías, restaurantes y, cómo no, de una buena horchata de chufa de la tierra. Para añadirle más encanto, la terraza de Vinos y Flores ofrece, como su nombre indica, vinos para el aperitivo o el afterwork y preciosas flores para llevarte a casa.

En Cádiz lo difícil es no comer bien. El Mercado Central de Cádiz, reformado en 2009, lo pone aún más fácil, con una de las alas a cielo abierto ocupada por el denominado Rincón Gastronómico. Es inevitable no rendirse a su pescado fresco recién cocinado (pídelo en cucuruchos), aunque también querrás probar el jamón, el queso de la zona, beber la Maier (su cerveza local) y perder el conocimiento con el sabor del atún. Y si tu paladar te permite fijarte en algo más, no dejes de deleitarte con la bonita arquitectura del edificio.