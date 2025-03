Recelle, el paraíso en una esquina

Cuando se citan a la vez el sol y la lluvia, una luz limpia ilumina cielo y tierra y los dioses se juntan en Recelle (Portomarín, Lugo). Allí, en su finca, nos esperaban los López, una familia de una bondad bíblica que manteniendo la tradición y la memoria han hecho de este, su lugar, un paraíso terrenal, el emplazamiento en el que dispensan a sus amigos el recuerdo de los días felices. Recelle y los López hacen de la raíz un fruto . “El lugar en el que vivimos verdaderamente no es aquel en el que pasamos los días, sino aquel en el que esperamos, sin saber lo que esperamos, es aquel en el que cantamos sin comprender lo que nos hace cantar", escribió el autor francés, Charles Bobin.

El López padre compró el Restaurante España en Lugo , hace más de cuarenta años, más tarde se incorporaron sus hijos, Paco y Héctor para regentarlo, el primero se hace cargo de la sala, el segundo de la cocina; allí sirven la carne de los bueyes de Recelle . Su prestigio y buen hacer no para de crecer en los ámbitos gastronómicos nacionales e internacionales. Es sin duda alguna una referencia ineludible de la ciudad, una parada obligada si algún día andan por aquí.

Mi amigos los pontevedreses Sonia y Javier, me refirieron hace unos meses su deseo de criar un par de bueyes en un espacio de reciente adquisición en Mourente (Pontevedra) y solícito me ofrecí a presentarles a esta familia porque no podría disponerles mejor compañía para este viaje ganadero.