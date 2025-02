No es la primera vez que la intérprete protagoniza una producción de estas características, ya que ya había hecho lo mismo en su otro país de origen. ‘Eva Longoria: Searching For Spain’ es la nueva entrega de la serie ‘Searching For’, que debutó en CNN en el año 2021 con ‘Stanley Tucci: Searching For Italy’ (‘Stanley Tucci: Recorriendo Italia’). Tras un par de temporadas, la franquicia se expandió de la mano de la actriz en 2023 con los seis capítulos de ‘Eva Longoria: Searching For Mexico’ (‘Eva Longoria: Recorriendo México').