Lo normal es que, tras cuatro meses de andadura , si vives en Madrid ya hayas oído hablar de este coqueto local de Chamberí (calle Viriato, 17) en el que se despachan, entre otros disfrutones bocados, los mejores sándwiches de pastrami de la capital. Más abajo entenderás por qué lo hemos escrito en plural, pero antes vamos a presentarte a la pareja que está detrás de una propuesta que no hace más que ganar nuevos adeptos a su sabrosa causa.

El chef viene de haber trabajado en alguno de los mejores restaurantes del mundo (elBulli, Arzak, Paco Roncero, etc.), aunque fue en la cocina de los cruceros Celebrity Cruises donde surgió, y fue perfeccionada durante años, la receta del que hoy es considerado el mejor sándwich de pastrami de Madrid (y probablemente de España). Y que conste que no lo decimos nosotros, que también, sino todo el que se pasa a devorar cualquiera de las dos versiones disponibles en carta.

Lo primero que deben saber los fans del pastrami es que en la carta de Dispatch se van a encontrar dos opciones: uno que lleva 180 gramos de carne y se acompaña de mostaza , y otro que lleva 120 gramos pero viene con queso Hörnkase y sauerkraut de repollo, hinojo y manzana. En efecto, este último es el famoso reuben de pastrami que encuentras en los delis de Nueva York y por el que ahora ya no vas a tener que viajar hasta allí para disfrutarlo en todo su esplendor.

Una vez aclarado esto, le proponemos a Nico indagar en el origen de la receta : “Cuando estaba trabajando en uno de aquellos barcos con capacidad para 3.000 pasajeros , nos planteamos ofrecer el pastrami de Katz en el restaurante, pero resultó que lo tenía en exclusiva con otra empresa de cruceros. Así que no nos quedó otra que hacer el nuestro ”. Y, a juzgar por la acogida, no pudo ser una decisión más acertada : “Tras infinidad de pruebas salió esta receta, que hemos modificado ligeramente incrementando la calidad”, matiza.

Y no solo eso: “También nos permite a nosotros cortarla en taquitos gordos, que tienen mucha más mordida y que son capaces de soltar todo el jugo y ese sabor tan característico de esta carne”. Queda claro que el corte de la pieza elegido ha sido tan acertado como el pan de centeno multicereales que sirve de algo más que de soporte: “También nos costó encontrar un proveedor que tuviera un pan que nos gustara, que no tuviera tanto protagonismo. Y nos pasó lo mismo con el pan de las hamburguesas, ya que no queríamos que tuviera ese toque dulce que ahora tienen muchos, sino que fuera lo más neutro posible y que pasara desapercibido”.