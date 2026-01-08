Además, Ana Obregón se sienta en plató para responder a las críticas tras su última portada con su nieta contar su verdadera relación con Jeffrey Epstein

Rocío Flores se pronunciará por primera vez en televisión después de que la justicia le haya dado la razón en su demanda contra los creadores del documental 'Rocío Carrasco. Contar la verdad para seguir viva’ por un delito de revelación de secretos. Será en el ‘Scoop’ que ofrecerá mañana (22:00h) la nueva entrega de ‘¡De Viernes!’, en el que la nieta de Rocío Jurado relatará el infierno vivido durante estos últimos años, en los que ha visto su vida expuesta y en los que ha recibido duras críticas mientras se mantenía en silencio.

En una entrevista de varias horas de duración, Rocío Flores se rompe y cuenta lo que ha supuesto la decisión judicial, que ha reconocido una grave vulneración de su intimidad. Además, relatará el dolor y el sufrimiento vivido durante años y las consecuencias psicológicas que ha acarreado toda esta situación. También hablará por primera vez del encuentro el pasado verano con su madre durante el juicio. ¿Qué pasó realmente? ¿Intercambiaron algunas palabras? ¿Por qué Rocío Carrasco aceptó testificar contra su hija?

Ana Obregón se sienta en el plató de '¡De viernes!'

Ana Obregón se sentará en el plató para responder al aluvión de críticas recibidas tras protagonizar recientemente una nueva portada con su nieta. También contará toda la verdad sobre su relación con Jeffrey Epstein, tras la polémica generada a raíz de la publicación de un artículo en The New York Times sobre sus vínculos en los años 80 con el magnate. Por último, abordará cómo se encuentra su excuñada Paloma Lago tras ser archivada la denuncia que presentó por presunta agresión sexual contra un exconsejero de la Xunta de Galicia.

Raquel Mosquera también estará presente en el programa para contar, tras meses de especulaciones, todos los detalles y los verdaderos motivos por los que su marido se encuentra en prisión y revelar cómo está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida.