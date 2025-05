Es la pregunta que todos nos hacemos cuando llega el día de ver un concierto en ese espacio que toda la vida hemos conocido como Palacio de los Deportes y que en la actualidad –no sabemos por cuánto tiempo– ha sido re-rebautizado como Movistar Arena tras años conocido como Wizink Center. Porque, aunque esa noche lo más importante es disfrutar del show del artista de turno , no hay nadie que se resista a una buena previa con los amigos.

Hablamos de ese plan, que es igual de apetecible una vez ha finalizado la actuación, en el que no suelen faltar unas cañas , unos vinos, muchas risas y, sobre todo, cosas ricas para comer. Ya sean tapas castizas , pizzas napolitanas, hamburguesas de categoría o platos más elaborados que te van a servir tanto para poder darlo todo , canción tras canción, como para reponer fuerzas después de haberte desgañitado.

Cualquiera que haya merodeado por los alrededores del Movistar Arena , no hace falta que haya sido en día de concierto, sabe que Los Torreznos es uno de esos sitios que nunca fallan . Llevan desde 1956 despachando uno de los mejores torreznos de Madrid y en cualquiera de sus locales (actualmente tienen tres) vas a disfrutar a lo grande gracias a sus raciones de corte tradicional para compartir.

De la carta no solo merecen mucho la pena esos torreznos al estilo de Ávila que se merecen un monumento, también los champiñones al ajillo, la oreja a la plancha , el bocadillo de calamares o las croquetas de jamón . Otro punto a su favor es la destreza y profesionalidad de sus camareros, que tiran cañas y sacan raciones al ritmo de aquella vieja escuela hostelera que cada vez se echa más en falta en la capital.

Lo primero que debes saber es que el concepto que defiende el chef Adrián Collantes (junto a Javier Estévez) ocupa el local que hasta hace unos meses era el de La Tasquería , restaurante con 1 estrella Michelin que ahora puedes encontrar en la zona de Nuevos Ministerios. La buena noticia es que esta taberna es igual de irresistible , por su querencia por la casquería fina, y mucho más gamberra . Así que no se nos ocurre un plan mejor para una previa de un concierto . O de un partido de baloncesto, igual nos da.

Entre sus platillos imperdibles están la croqueta de jamón ibérico, el steak tartar sobre pan de brioche (acaba de ser elegido el mejor de España), el bikini de lengua con queso Comté y el taco de morro de cerdo con encurtidos y mantequilla de anchoa. Vas a disfrutar de todo fuertemente, incluso si no eres casquero. Y haznos caso, puedes comer perfectamente por 35 euros . Todo dependerá, como casi siempre, de lo que pidas para beber.

Otro clásico del tapeo madrileño que no pasa de moda. En este caso, el plato estrella son las patatas bravas , que son parte de la historia de Madrid, pero si sois varios lo ideal es dar también buena cuenta de sus rabas a la andaluza o las croquetas de jamón ibérico. Todo ello convenientemente acompañado de cañas bien tiradas y un ambiente muy agradable , es lo que tiene alternar con unos profesionales que llevan desde 1945 , cuando abrieron su primer local de Chamberí, haciendo felices a los madrileños.

Los Chicos siempre ha sido un lugar concebido para el disfrute, pero desde la llegada del chef Miguel Ángel Marugán la cosa no ha hecho más que mejorar. Así que no se nos ocurren muchas mejores opciones para antes o después de un buen bolo con amigos. Si te enamoras de su salsa brava, debes saber que la venden en bote, pero mejor pásate otro día a por ella porque no te van a dejar entrar con ella al recinto. De nada.