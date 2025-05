Jesús Rojas 30 MAY 2025 - 16:26h.

Nicolas Safdie, Enrique Rantica y Pablo Canepa son los argentinos que han creado Yopo Club: "Queríamos llevar el pollo frito a otro nivel"

La carta es intencionalmente sencilla: tres sándwiches —uno clásico, uno picante y uno vegetariano—, dos entrantes, dos sides y un único postre

Desde que han llegado al barrio de Malasaña no han dejado de recibir elogios por parte de aquellos que se han acercado a disfrutar de su adictivo pollo frito. Yopo Club es el sueño hecho realidad de Nicolás Safdie, con quien nos hemos citado hoy, y otros dos socios de los que os hablaremos más abajo. Un bar de sándwiches en formato brioche que rinde homenaje al pollo frito en su mejor versión y que está inspirado en algunos de los locales que mejor trabajan esta receta a nivel europeo. De hecho, uno de los socios estuvo detrás de lanzamiento de Gasoline Grill en Copenhague, uno de los templos hamburgueseros más venerados del mundo, y de Strangas Grill, los responsables del gyro preferido de la ciudad danesa.

Es entonces cuando entiendes que el resultado aquí, pruebes lo que pruebes, es siempre sobresaliente. Cuidan incluso las opciones veganas, en este caso cambiando el pollo por seta maitake, algo no tan habitual en los cientos de proyectos de comida callejera que campan a sus anchas por una ciudad como Madrid. El otro gran motivo por el que debes hacerles na visita es su carta de vinos, en constante actualización, y el ambientazo que suele haber en el local. Algo que se multiplica los jueves por la noche, que es cuando se celebran las Katsu Nights, una cita imperdible para los amantes del katsu sando (y del house progresivo).

¿Quién es Nicolás Safdie?

Argentino, al igual que mis socios. Aunque mi carrera profesional siempre ha estado vinculada a la planificación financiera, campo en el que trabajo desde hace más de 10 años, siempre fui y soy un apasionado de la comida, precisamente de street food. Pero no soy el único loco en este proyecto. Yopo nació junto a Enrique Rantica, mi mejor amigo desde siempre. Aunque él también tiene un perfil más corporativo —se dedica a la consultoría en sistemas de gestión—, lleva años muy metido en el mundo gastronómico: fue parte del nacimiento y crecimiento de Gasoline Grill en Copenhague, una de las hamburgueserías más reconocidas del mundo, y más tarde impulsó Strangas Grill, el gyro favorito de los daneses. El tercer pilar del equipo es Pablo Canepa, mi primo, y el chef de Yopo. Lleva más de 15 años viajando por el mundo y trabajando en cocinas de todos los continentes. Tiene el talento de traducir nuestros caprichos e ideas en platos reales, sabrosos y con mucha personalidad. Si hay algo que los tres compartimos —además de la comida— es la pasión por viajar y por conocer culturas a través de sus sabores. Yopo es, en muchos sentidos, el resultado de esa búsqueda común.

Pollo frito, vino y amigos: parece buen concepto

Somos fanáticos de la comida rápida con un twist, amamos el comfort-food. Por eso nos encariñamos bastante con algunos espacios que ofrecen sándwiches de pollo frito en Cracovia o Copenhague, entre otros. En general, probamos propuestas que nos encantaron en cuanto a sabor, pero que dejaban bastante que desear en cuanto a experiencia. Ahí nació la idea de Yopo Club, queríamos llevar el pollo frito a otro nivel. La idea era crear un sitio donde no solo comieras bien, sino donde quisieras quedarte. Donde te encuentres con gente que te reciba y te atienda con buena onda y en el que haya una barra o una mesa cómoda, una carta de vinos que realmente te apetezca... Y música que te acompañe, por supuesto. Los jueves, viernes y sábados solemos poner mucho progressive house porque nos gusta mucho a los tres, es el pan perfecto para antes de salir. Nos gusta pensar en Yopo como un club, por eso lo llamamos Yopo Club. Un lugar de dueños presentes, donde el trato es personal y cercano y donde la experiencia se cuida tanto como el sabor del sándwich. El pollo es el corazón, pero el ambiente es el alma.

Crujiente por fuera, jugoso por dentro, muy sabroso... ¿Cómo lo preparáis antes de pasarlo por la sartén?

Aunque la pieza de pollo tiene un tratamiento especial, que es nuestro secreto, es clave usar pata y muslo deshuesado en lugar de pechuga. Le aporta mucho más sabor y jugosidad. Y también es importante empanar y freír las piezas al momento, nosotros no tenemos pre-cocciones ni nada por el estilo. Más allá de eso, también hay que asegurarse de que el aceite está a una temperatura de 180 grados, y luego ya el tiempo de cocción depende del tamaño de la pieza. En nuestro caso, entre 6 y 8 minutos para lograr la temperatura interna deseada.

Entiendo que el pan también es clave para que la experiencia sea del máximo nivel en cada bocado.

Sí, es algo fundamental en cualquier sándwich. Para nosotros no es un elemento más, es parte del todo. Por eso elegimos un brioche con un dulzor moderado que equilibra perfectamente la acidez de los pepinillos, que encurtimos nosotros mismos, y el leve picor de nuestra Salsa Yopo, que es la salsa de la casa. No creemos en una fórmula única, cada pan tiene que acompañar bien al conjunto. Así como seleccionamos los toppings o las salsas con criterio, elegimos el pan pensando en la armonía del bocado. No todos los panes van con todos los sándwiches, y ese detalle puede marcar la diferencia.

Háblanos de ellos de los vinos

Tenemos una carta dinámica, con tintos, blancos, naranjas, sidras... Desde opciones naturales y orgánicas hasta etiquetas locales, además de algunas joyas argentinas que nos representan. No buscamos encasillarnos en un estilo único, sino ofrecer una variedad que invite a explorar, probar cosas nuevas y volver. La rotación constante de vinos es casi una excusa para que la gente regrese al club, descubra algo distinto y siga sumando motivos para quedarse.

¿Y cuáles son esos vinos que maridan especialmente bien con vuestro pollo frito?

Aunque el maridaje ideal con nuestro pollo frito suele venir de la mano de un buen Riesling semi-seco o un Chardonnay con algo de cuerpo, no siempre son las opciones más populares. Hoy en día hay una clara tendencia hacia los vinos naranjas, que también funcionan bien, especialmente si te gusta jugar con contrastes. En realidad, el consumo está muy repartido: hay quienes vienen por el vino, pero también tenemos mucho fan del vermú y de la cerveza tirada.

Hemos oído hablar de las Katsu Nights. ¿Qué sucede esas noches en Yopo Club?

En Yopo Club la carta es intencionalmente sencilla: tres sándwiches —uno clásico, uno picante y uno vegetariano—, dos entrantes, dos sides y un único postre. Pero las Katsu Nights le dan otro aire al club. Después de preparar varias veces katsu sando en casa para nosotros y amigos, quisimos llevar esa experiencia a Yopo, convirtiéndola en una noche especial. Por eso, cada jueves por la noche —solo con reserva previa—, además de la carta habitual, ofrecemos nuestra versión de katsu sando y los Yopo Bites, piezas de pollo al estilo coreano.