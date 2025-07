La nueva gira de Jennifer López arrancó en Galicia, donde la estrella ha pasado unos días

La artista probó ternera gallega y pimientos de Padrón en la víspera de su concierto en Pontevedra

‘Up All Night’, la gira de conciertos de Jennifer López en 2025, ya ha comenzado en España. La estrella estrenó su nuevo espectáculo el martes 8 de julio en Pontevedra y actuará durante los próximos días en Cádiz, Málaga, Madrid, Barcelona, Bilbao y Tenerife. La cantante pudo disfrutar de Galicia durante unos días, ya que aterrizó el pasado domingo en Vigo y no solamente dedicó su tiempo en la comunidad a sus ensayos sobre el escenario. Se alojó en el famoso Gran Hotel La Toja, que cuenta con un balneario y desde donde posó para unas fotos en Instagram. El lugar se encuentra en una pequeña isla conectada al pueblo pontevedrés de O Grove a través de un puente.

La artista aprovechó su estancia en tierras gallegas para disfrutar de la gastronomía local y acudió a un restaurante en la ciudad de Pontevedra, muy cerca del río Lérez, en la víspera de su concierto en la ciudad. Su lugar elegido para cenar fue Ultramar (rúa Padre Amoedo Carballo, 3, Pontevedra), donde pudo probar los platos de Pepe Vieira, chef con dos estrellas Michelin. “Ultramar es ante todo una taberna, de estética desenfadada y con una cocina de contrastes, que pasa del bocadillo de calamares a, por ejemplo, el steak tartar. Tomando el producto local como punto de partida acompañado siempre de una excelente bodega”, se puede leer en la descripción del establecimiento en su página web.

“¡Ayer nos visitó Jennifer López! Qué honor tenerte en casa”, publicó la cuenta del negocio en Instagram Stories. Su aparición sorprendió a muchos de los clientes que estaban en la terraza y en los alrededores del local. Según relata La Voz de Galicia, un miembro del equipo de seguridad entró al restaurante sobre las 22:30 horas preguntando si había disponible una mesa para cenar y, cuando le respondieron que sí, anunció que “venía ahora con Jenni”. Nadie allí se imaginaba que se refería a la mismísima Jennifer López.

La cena de Jennifer López en Ultramar

La intérprete de éxitos como ‘Jenny from the block’ y ‘On the floor’ cenó junto a otras dos personas en la mesa de un salón en Ultramar, mientras que algunos miembros de su personal de seguridad comieron en otros puntos del espacio. Según compartieron fuentes del restaurante, ella fue muy educada y agradecida con el personal. Además, dio la enhorabuena a la cocina por el menú, en el que se combinan productos locales con guiños a la gastronomía asiática y la latina.

La cantante se dejó aconsejar a la hora de pedir algunos de los clásicos del establecimiento, como sus tacos de maíz con costilla de cerdo (28 euros por 6 unidades), que se preparan a baja temperatura y llevan salsa chipotle, cebolla encurtida y pico de gallo. J Lo también pudo probar gyozas de cerdo frito lacadas con barbacoa china (15,10 euros), que se hacen con carne de cerdo desmechada, cilantro y cortezas de cerdo; gyozas de pollo crujientes y salsa agridulce (14,90 euros), que llevan pollo en salsa hoisin, mostaza y polvo de maíz; y empanadillas crujientes de ternera gallega (5,50 euros la unidad) con queso tetilla fundente y tandoori.

Otro de los platos que le sirvieron la estrella fue una versión gallega del típico ‘fish and chips’ británico (27 euros), pero que en Ultramar preparan a su estilo con merluza frita en piel de lima, patatas fritas y un clásico de la tierra, los pimientos de Padrón. Aunque no pidió postre, sí bebió durante su cena en Galicia un par de cócteles Green & fresh (11,90 euros), que se elaboran con vodka, puré de manzana verde, romero y jengibre.