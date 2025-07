La pareja visitó el pueblo en el que la cantante creció, ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Barcelona

Así es el restaurante cubano en el que cenaron Aitana y Plex

La agenda de Aitana Ocaña en el verano de 2025 está marcada por sus conciertos en estadios. Tras su concierto el 19 de julio en el Estadio Olímpico de Montjuic, en Barcelona, y su participación en La Velada de Ibai ahora se enfrenta el 30 y el 31 de julio al Riyadh Air Metropolitano, en Madrid. Su novio, Plex, la acompañó en el primero de estos esperados espectáculos y el público pudo ver cómo se subió al escenario mientras ella cantaba ‘Las Babys’. “No me juzguéis por mi baile. Ese día falté a clase de Educación Física y no me sé la coreografía”, declaró él tras recibir críticas por su breve aparición. La pareja aprovechó su estancia en Cataluña para acudir a un restaurante que se encuentra en el pueblo de la cantante, pocos días después de haber visitado una bodega en el pueblo del youtuber en Zamora.

Después de ofrecer el primero de sus conciertos en estadios, Aitana estuvo por las calles del casco antiguo de Sant Climent de Llobregat, localidad situada a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad de Barcelona y en la que ella creció. La cantante comió con su novio y algunos de sus amigos, entre los que estaban los creadores de contenido Borja Fernández y Rubygex y el músico Spread Lof, en El Racó (calle Poca Farina, 20, Sant Climent de Llobregat, Barcelona). “Gracias por la visita de hoy, ¡hasta pronto!”, se puede leer en la cuenta de Instagram del restaurante, donde aparecen todos estos rostros conocidos posando junto al personal del establecimiento.

El Racó invita a sus clientes a disfrutar de “una cocina tradicional catalana elaborada con mimo y productos de temporada”. Es un negocio que abrió sus puertas en 1972 y de tradición familiar, ya que ha ido pasando de padres a hijos, siempre “manteniendo la calidez, el trato familiar, sencillo y cercano que siempre nos ha caracterizado”, reza su descripción en su página web. Cabe destacar que se ha ido reformando con el paso de los años, incluyendo una nueva cocina, ampliando su comedor y, desde 2023, extendiéndose con un celler y una terraza exterior.

Qué comer en El Racó

“Verdura fresca del huerto vecino y merluza de palangre son solo algunos ejemplos de una propuesta honesta, con producto de calidad y mucha pasión”, comparten desde El Racó. El negocio consiguió un solete en la Guía Repsol, que recomienda varios de sus platos: “Secas con butifarra o mejilla de cerdo son algunos de sus éxitos”. Por su parte, la Guía Michelin destaca algunas de las especialidades del local, como son el pollo de pata azul, la butifarra a la brasa y los garbanzos de montaña con langosta.

Gazpacho de melón con bogavante, gambas de Vilanova a la plancha, sopa de pescado, canelones, costillas de cordero a la brasa, solomillo de ternera con salsa de cabrales o de pimienta, dorada a la sal, parrillada de pescado, huevo frito con foie y trufa blanca de verano, tartar de gambas y medallones de rape con verduras en papillote son otras de las muchas opciones que están disponibles en la carta de El Racó, que cuenta con algunas variaciones según la época del año.

El hecho de que su cocinero, Gèrard Solís, reciba como apodo “el chef de las cerezas” se debe a que prepara atractivos postres durante la temporada en la que está disponible la fruta estrella del pueblo. En la carta figuran el yogur griego con mermelada de cereza, la tarta Sacher de cereza con sorbete de cereza, el gratinado de frutos rojos con sorbete de limón, las cerezas con chocolate y el clafoutis, que es un pastel de almendra y cereza con sorbete de cereza.