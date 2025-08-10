Daniel Brito 10 AGO 2025 - 08:00h.

El actor tiene seis restaurantes diferentes en la ciudad y una coctelería con las bebidas más exclusivas

El chiringuito de Marbella donde han comido Antonio Banderas y Robert de Niro

Todos conocemos a Antonio Banderas, el actor que acaba de cumplir 65 años y que, más allá de la interpretación y de su apuesta por la cultura en Málaga, también se ha dedicado en los últimos años al mundo de la gastronomía en su ciudad natal, donde ya tiene abiertos seis restaurantes bajo su grupo de restauración: Tercer Acto. Uno de ellos no es más que el mítico El Pimpi, un lugar emblemático de la ciudad por el que han pasado los grandes artistas que han visitado la ciudad, desde Lola Flores hasta el mismísimo Dalí.

De esta manera, en los últimos años el intérprete ha invertido en potenciar la oferta gastronómica de Málaga con sus restaurantes, además de una coctelería, ofreciendo desde la cocina más tradicional española hasta fusión japonesa y mediterránea o el mejor producto a la brasa.

El Pimpi

Esta taberna (calle Granada 62) nació en 1971 y en 2017 el intérprete compró una parte. Entre sus paredes se puede disfrutar de la mejor gastronomía local y de los vinos de la zona. Una bodega que desde sus inicios ha sido referencia gastronómica de Málaga y que ha sido punto de encuentro para los propios vecinos de la ciudad, como para los turistas o los famosos que no pierden la oportunidad de visitar El Pimpi.

La de El Pimpi es la carta más tradicional de los restaurantes de Antonio Banderas, siempre utilizando productos de temporada que hacen que su carta pueda variar. No obstante, allí no falta el tomate de huevo de toro, el jamón de castaña o el vino dulce de uva moscatel.

Atrezzo

En Atrezzo (calle Casas de Campos 2) ha apostado por la cocina italiana en la que sus platos beben del espíritu nómada de Italia, llevando los grandes clásicos de su gastronomía a una fusión con recetas internacionales. Allí se pueden catar pizzas al más puro estilo napolitano, pero también una gran variedad de antipasti y pastas que elaboran de forma artesanal.

Doña Inés

En Doña Inés (Plaza Poeta Alfonso Canales 5) las carnes a la brasa son las protagonistas de su carta. Este restaurante se inspira en la historia de Don Juan Tenorio y Doña Inés, rindiendo homenaje a la tradición gastronómica respetando siempre el producto, con la mejor selección de carnes, y la pasión por la parrilla. Las carnes maduradas y las verduras a la brasa son su especialidad en un restaurante ideado para compartir y disfrutar alrededor de la mesa.

La Barra de Doña Inés

En La Barra (Alameda Principal 15) todo es más sencillo y tradicional, volviendo al estilo de las tabernas de siempre trabajando con el producto fresco de temporada, pero con una vuelta de tuerca a las recetas de toda la vida, para ofrecer el mejor tapeo de la ciudad.

Tercer Acto

La fusión de la cocina japonesa con la mediterránea es la protagonista de Tercer Acto (calle Córdoba 13), el gastrobar del Teatro Soho Málaga. Un restaurante que viene bien para todo, desde una cena entre amigos hasta una velada romántica donde el protagonismo no solo está en el plato, sino también en su amplia variedad de coctelería para maridar la oferta gastronómica.

La Pérgola del Mediterráneo

La cocina mediterránea pone el sello a la gastronomía de La Pérgola (Pº de la Farola 18), que se encuentra en un sitio privilegiado del Puerto de Málaga, con unas vistas envidiables a toda la bahía donde se puede disfrutar del mejor pescado y de sus grandes arroces mientras la brisa del mar corre por tu piel.

Club Maschera

No es un restaurante, el séptimo local de Antonio Banderas en Málaga es la coctelería Maschera (calle Vendaja 10), donde cuentan con una amplia gama de licores y champagnes exclusivos ideales para los paladares más exclusivos. La mejor coctelería de autor de la ciudad se funde con la mejor música.