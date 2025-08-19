Chris Hemsworth contó con sus hermanos Liam y Luke, el actor Matt Damon y la cantante Rita Ora en su fiesta de cumpleaños

Chris Hemsworth ha demostrado que tiene el poder de concentrar a numerosos famosos en una isla para celebrar su cumpleaños. El australiano cumplió 42 años el 11 de agosto y lo celebró con una fiesta en Ibiza, lugar en el que ha pasado unos días de vacaciones muy bien rodeado de familiares y amigos. La gran ausente en el evento fue su esposa, Elsa Pataky, quien le dedicó una publicación en Instagram recopilando varias fotos personales y un divertido vídeo en el que el actor sale corriendo tras una gallina: “Feliz cumpleaños a mi Rocky Balboa. Eres el mejor de los mejores”.

El encargado de dar vida a 'Thor' en las películas de Marvel fue visto en Ibiza en compañía de sus hermanos, Luke y Liam Hemsworth, y otras celebridades: el actor Matt Damon, la cantante Rita Ora y su marido, el director Taika Waititi, el empresario Patrick Whitesell y su mujer, la actriz y modelo Pia Whitesell, el preparador físico Luke Zocchi, el actor Bobby Holland (doble de riesgo de Chris) y la modelo Gabriella Brooks, pareja de Liam.

“¡Feliz cumpleaños, hermano Chris! Gracias por ser siempre una leyenda tan maravillosa. Nunca cambies. Espero tener abdominales como tú cuando crezca. Te quiero”, escribió Liam Hemsworth junto a un selfie en el que aparecen los tres hermanos en el mar. Todos los mencionados disfrutaron de un paseo en yate por las costas de la isla, de un chapuzón en el Mediterráneo y de una comida en uno de los chiringuitos más preciados de las Baleares: Casa Jondal (Cala Jondal, s/n, Ibiza).

Qué comer en Casa Jondal

El chef sevillano Rafa Zafra es el responsable de la comida que se sirve en Casa Jondal, donde Dua Lipa celebró una de sus fiestas de cumpleaños anticipado, un negocio en el que sobresalen el pescado y el marisco. Su carta incluye un apartado llamado “especiales del mar”, en el cual aparecen anchoas en salazón con pan con tomate (9 euros la unidad), espardeñas con panceta ibérica (82 euros), ala de raya a la mantequilla negra (75 euros), lenguado a la meunière (145 euros por kilo), pescado de lonja a la brasa con bilbaína (140 euros por kilo) y ventresca de atún rojo con limón, pimienta rosa y vinagre de moscatel (52 euros).

Otras opciones en la oferta de Casa Jondal son varios productos fresco del mar que se pueden pedir con diferentes elaboraciones. Por ejemplo, las ostras se sirven con jugo de encurtidos y aceite de oliva o con tomate asado, ponzu y huevas de salmón (12 euros la unidad). Las vieiras vienen curadas en salpicón o con cebolla al brandy, patata y pimentón (18 euros la unidad); mientras que los mejillones se ofrecen salteados a la marinera o a la brasa con escabeche y cayena (36 euros).

Los especiales de caviar forman otra de las secciones de la carta, en la que figuran más de una decena de posibilidades con diversos precios, desde la tostada asada con mantequilla y caviar (23 euros) hasta la lata de caviar de 100 gramos Amur Beluga con guarnición (320 euros), pasando por el tartar de cigala mediterránea con caviar (85 euros) y el bikini de salmón ahumado con caviar (120 euros).

Otros famosos en Casa Jondal

Casa Jondal es un establecimiento que se inauguró en 2020, pero en pocos años ha sido capaz de conquistar a multitud de estrellas internacionales gracias a su cocina, su ambiente relajado y su decoración minimalista con materiales naturales. Además de Chris Hemsworth, sus dos hermanos y sus amigos, por allí también han pasado durante el verano de 2025 rostros como los de Dua Lipa, Kate Moss y Leonardo DiCaprio. Este último ya había visitado el lugar en años anteriores. Otras celebridades que han estado en el chiringuito otros veranos son Jeff Bezos, Mick Jagger, Naomi Campbell, Tobey Maguire, Roger Federer, Leo Messi y Bono.