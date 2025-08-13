Daniel Brito 13 AGO 2025 - 10:34h.

La artista ha pasado unos días de vacaciones en la isla pitiusa con familiares y amigos y ha celebrado anticipadamente su cumpleaños en un chiringuito

Las últimas publicaciones en redes sociales de Dua Lipa ya nos habían advertido de que la cantante se encontraba en Ibiza disfrutando de unos días de vacaciones tras su concierto en Kosovo a principios de mes y antes de retomar la gira ‘Radical Optimism Tour’ por América en septiembre. Sin embargo, la artista ha aprovechado si estancia en la isla pitiusa para celebrar anticipadamente su cumpleaños, que es el 22 de agosto, con su prometido, el actor Callum Turner, su familia y sus mejores amigos en uno de los restaurantes más populares de la isla.

“Celebraciones anticipadas de cumpleaños en mi isla favorita con mis personas favoritas. No puedo esperar a los 30”, escribía Dua Lipa en un post de Instagram lleno de imágenes de la velada que compartió con sus personas más allegadas el restaurante Casa Jondal, que se encuentra en Cala Jondal, el chiringuito ibicenco que eligió para precelebrar su cumpleaños con su prometido, familia y amigos como el diseñador francés Simon Porte Jacquemus.

Casa Jondal es uno de los restaurantes del chef Rafa Zafra, que cuenta con dos soles Repsol en cada uno de sus restaurantes Estimar, tanto en el de Barcelona como en el de Madrid.

Este chiringuito ibicenco es uno de los favoritos de los famosos que visitan la isla durante sus vacaciones, habiendo pasado por ahí no solo Dua Lipa, también actores como Leonardo DiCaprio o futbolistas como Messi, que han decidido disfrutar de su gastronomía y ambiente, con una decoración minimalista con sillas y mesas de madera y sombras gracias a los árboles de su alrededor y los toldos que cuelgan de ellos.

Qué comer en Casa Jondal

Por su ubicación, su gastronomía está plenamente ligada al mar, con una carta repleta de pescados y mariscos en donde tampoco falta un buen jamón ibérico o de las mejores carnes para quien quiera disfrutar de un buen bocado.

En las imágenes publicadas por Dua Lipa ha mostrado como ella y sus invitados probaron, entre otros platos, la gamba roja, las ostras con tomate asado, ponzu y huevas de salmón, o el caviar. Aunque no solo disfrutaron de su carta gastronómica, sino que también cataron su carta líquida de cócteles, donde destaca su negroni, el bloody mary o el cóctel paloma.

Además, la cantante también disfrutó de una tarta una inmensa tarta de chocolate llena de frutas como frambuesas, uvas y cerezas por encima para ponerle la guinda final a una comida a la altura de su celebración anticipada de los 30 soplando las velas.