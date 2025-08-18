Matt Damon sorprendió al equipo de un restaurante ubicado en el barrio de Poble-sec con su inesperada visita

Multitud de famosos han elegido España como destino para sus vacaciones de verano en 2025. Un ejemplo de ello es el caso de Matt Damon, que ha visitado nuestro país este mes de agosto junto a su esposa, Luciana Bozán. El estadounidense ha sido visto en Ibiza con varios amigos y también en Barcelona, donde ha protagonizado una curiosa historia en un restaurante en el que cenó y en el que dejó un llamativo mensaje. El actor estuvo en Denassus (carrer Blai, 53, Barcelona), un local del barrio de Poble-sec cuyo nombre suena en catalán como “de narices”.

La cuenta de Instagram del negocio compartió una publicación con varias fotos de la estrella de Hollywood junto al siguiente texto: “Cuando Matt Damon viene a casa (nos encantaría ser uno de sus restaurantes favoritos de Barcelona), intentamos que cene ‘de narices’. Aunque pueda echar de menos a uno de los dueños… ¡Qué bueno, Matt! ¡Te queremos!”. En las imágenes se puede ver cómo el intérprete escribió un mensaje dirigido a uno de los propietarios de Denassus en una servilleta: “Que te jodan, Alejo. ¡Tienes que trabajar más!”.

La historia del mensaje

Se refería a Alejo Mailan, que regenta el lugar junto a su amigo Sergi Ruiz y quien explicó en unas declaraciones a Cadena SER el origen de estas palabras. El protagonista de ‘El indomable Will Hunting’ acudió al restaurante tras recibir una recomendación en la recepción del hotel en el que se alojaba y otra del taxista que lo llevó hasta el lugar. Sin embargo, los dueños de Denassus no esperaban su visita. Poco antes de su aparición, Mailan había decidido marcharse de su negocio: “Solo teníamos tres reservas para las 22:00 horas, así que le dije al director que me iba porque no había faena. Pero dos horas más tarde me llama Jordi y me dice que está ahí Matt Damon”.

El propietario señaló que muchos actores pasan por su negocio debido a su ubicación, próxima a varios teatros de Barcelona, pero no se imaginaba que iban a atender a Matt Damon. Tras enterarse de su aparición, pidió a sus compañeros una foto y una dedicatoria del intérprete. Este aceptó posar con el equipo del local y terminó escribiendo un mensaje dirigido a Alejo, recriminándole en clave de humor que se hubiera ido antes de tiempo.

Qué comer en Denassus

Denassus se define como “enogastrobar”, combinando los concepto de restaurante, bar de tapas y un lugar ideal para los amantes del vino: “Con guisos y chup-chup, buscamos una gastronomía dinámica donde el producto siempre es la figura”. Alejo Mailan contó sobre su oferta: “Tenemos pescado de lonja, txuletas del País Vasco y cocina catalana�”. Hacen a la brasa pescados (pieza entera o mitad) y txuletón de vaca vieja nacional, una carne con 45 días de maduración (8,5 euros por 100 gramos).

La página web del restaurante incluye en su lista de platos destacados las croquetas de pato Pekín (3,2 euros la unidad), su pulpo de Asturias (20 euros), el magret de pato con puré de chirivía (20 euros), el solomillo con foie y cebolla (22 euros), el trinxat de la Cerdanya con butifarra del perol (9,5 euros) y callos, morro y sus apóstoles (13 euros). Uno de los apartados de la carta está dedicado a los que llaman clásicos Denassus, encabezados por los huevos de corral con cecina ahumada de León (16 euros), con jamón ibérico de bellota (21 euros) o con foie (21 euros).

Los clientes también pueden pedir fricandó de ternera con setas (17 euros) o calamares de playa, judías de Santa Pau y butifarra negra (16 euros). Para el momento dulce del postre presentan opciones como el chocolate (6,50 euros), milhojas de pistacho (7 euros), la torrija (7,50 euros), brownie de chocolate (7,50 euros) y dúo de sorbetes (6 euros).