Dónde comer rico en Málaga este verano por menos de 15 euros

Alberto de Luna es abogado de profesión, pero muchas personas lo conocerán por su labor como influencer gastronómico en Instagram, donde cuenta con más de 130.000 seguidores y no deja a nadie indiferente. Él defiende que la vida es “demasiado corta como para no disfrutarla comiendo, bebiendo y viajando”. Parte de su popularidad se debe a que cuelga en la red social las cuentas que paga en los restaurantes, que en algunas ocasiones llegan a las cuatro cifras. En agosto de 2025 ha enseñado una cantidad de récord: 6.790 euros por comida y cena para 3 personas, a las que sumó una cuarta durante la hora de la merienda en una visita a Málaga.

El gallego afincado en Madrid acudió a Hermanos Alba (avenida Salvador Allende, 15, Málaga), un restaurante recomendado por la Guía Repsol 2025 y especializado en pescados y mariscos. Al observar el desglose del elevado precio que pagó en esta establecimiento andaluz, se aprecia que la bebida le salió mucho más cara que la comida, ya que los comensales pidieron varias botellas de vino y champán.

Por los 3 menús del mediodía pagó 525 euros (175 euros por persona), mientras que por los 3 menús de la cena pagó 270 euros (90 euros por persona). Los 5.995 euros restantes de la cuenta se reparten entre más de una decena de botellas, entre las que se encuentran varios vinos franceses. La botella más cara es un vino Domaine Bizot por 1.550 euros, seguido por un Arnoux-Lachaux de la denominación Echezeaux por 1.300 euros y un Kei Shiogai Gevrey Chambertin por 590 euros. Además, se puede ver que les invitaron a una botella de tinto Tavel Vintage y que tampoco tuvieron que pagar por aguas, cafés e infusiones.

La crítica de Alberto de Luna

El influencer quedó muy satisfecho con su visita al restaurante, al que dedicó varias publicaciones en Instagram. “En Hermanos Alba vivimos una experiencia que solo puedo describir como legendaria: el mejor vino que he probado, una fritura de otro mundo y un producto tratado con respeto casi sagrado”, escribió. Sobre la comida comentó que fue un “auténtico festín inolvidable” con “crudos, cocidos, plancha y, sobre todo, la fritura, que aquí bordan como nadie”.

Compartió varias fotos de los productos que probó, entre los que estaban cigala hembra de caleta de Vélez, carabinero de Isla Cristina a la plancha, cabeza de langosta hervida con caviar y cuerpo en beurre blanc, gamba de Málaga a la plancha, gamba roja de Palamós hervida, ensaladilla rusa templada con quisquilla, boquerón de Málaga en vinagre, fritura de solleta de Caleta con boquerón abierto, calamar y su hueva, sashimi de salmonete...

Respecto a la bebida, el influencer afirmó que el establecimiento “tiene seguramente la mejor carta de vinos de Andalucía, y una de las mejores de España, con unos precios realmente honestos”. Indicó que durante las 12 horas que pasó en la mesa desfilaron algunos de los mejores vinos del mundo, aunque le costó decantarse por uno: “Yo no soy muy de blancos, pero el Tino Kuban me pareció el mejor que he bebido en mi vida. Y en tintos, los grandes protagonistas de la jornada, la batalla por ser el ganador estuvo entre Bizot, Rousseau, Arnoux-Lachaux y Mugneret”.

El abogado dedicó alabanzas a los responsables del negocio: “Juanma y su esposa Ana dirigen la sala con calidez y profesionalismo. En la cocina, el padre de Juanma, Manuel Alba, lleva la fritura a la categoría de arte, escoltado magistralmente por Jaime Crespo, quien recién incorporado ha sabido entender perfectamente lo que esta casa significa”. De Luna definió el local como “un verdadero templo para quienes amamos el buen comer y beber”. Además, confesó que es uno de sus restaurantes favoritos desde hace años, “uno de esos donde querría estar si llegase el fin del mundo”. Concluyó su crítica dándole una valoración de 10 lunas: “Máximo Dios. Un día legendario”.

Qué comer en Hermanos Alba

El restaurante malagueño ofrece a los clientes un menú degustación basado en el producto: “Hacemos un recorrido con lo mejor del día”. Sin embargo, también es posible elegir a la carta. Alberto de Luna mostró que el plato estrella de Hermanos Alba durante el día de su visita era uno con carabineros, patata, huevo y trufa (59 euros). Asimismo, aparecen destacados sashimi de salmonete (28 euros), tartar de quisquilla (24 euros) y tallarín de calamar con mantequilla tostada (28 euros).

La carta incluye entrantes como boquerones en vinagre (2,5 euros la unidad), anchoas del Cantábrico (2,5 euros la unidad), carpaccio de gamba roja (24 euros) y ensalada de pimientos asados (9 euros). Después está el apartado de mariscos, con opciones como ostras francesas (5 euros la unidad), coquinas malagueñas (24 euros), zamburiñas gallegas (4,5 euros la unidad) y langosta de Motril (12 euros por 100 gramos). Entre los fritos que tanto gustan al influencer se encuentran boquerones de Málaga al limón (14 euros), calamares de arrastre (22 euros), salmonetitos de caleta (16 euros), taquitos de rape (24 euros) y gambas de cristal trufadas (24 euros).