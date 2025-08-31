Cristina Soria 31 AGO 2025 - 13:00h.

Los amantes de las especias y de la comida exótica saben que la cocina hindú les ofrece lo que están buscando

Un pollo tikka masala, un buen curry o las famosas samosas son algunos de los platos imprescindibles de su gastronomía

La fiebre por la comida india ha supuesto un boom dentro del mundo de la gastronomía. Las opciones de alta cocina que proceden de este país asiático abundan en Madrid, con restaurantes como el Benarés de la calle Zurbano o Fathe Pur junto al Retiro. Pero los que solo piensan en sentir en el paladar un tikka masala que les transporte a la India, saben que no hay nada como los restaurantes de la calle Lavapiés. La efervescencia multicultural de este céntrico barrio de la capital ya es un gran aliciente para ir, al que se suma la hilera de restaurantes indios que hace inconfundible esta famosa calle. Sus 'relaciones públicas', siempre atentos para invitarte a ocupar una de sus mesas son parte de la experiencia. Hay algo excitante en la idea de recorrer la calle y dejarte caer en el restaurante que más te atraiga, pero si quieres ir a lo seguro, estos son los mejores.

Restaurante Shapla

Si hablamos de un buen pollo tikka masala, el Shapla es el más aplaudido por este plato, seguido de las samosas, ya sean de pollo o de verduras, y el curry. Aunque te animamos a ir más allá y descubrir cómo manejan las especias en su cocina tandoori, con platos que puedes aderezar con cualquiera de las 20 salsas que tienen. Es, posiblemente, el más famoso de toda la calle, por lo que puede resultar algo complicado encontrar mesa.

Calle Lavapiés, 42

Anarkoli

Compite en fama con Shapla y para algunos es definitivamente el mejor de la calle. Si pasas por delante te será difícil ignorarlo por que sus “comerciales” son tan insistentes como eficaces a la hora de atraer clientela. Lo mejor de todo es que si acabas allí no te vas a arrepentir. Precios competitivos, como el resto locales de la calle, buen servicio y una carta con platos tan destacables como el Butter Chicken, un pollo con una deliciosa salsa, o su pan naan. Comer de menú siempre es una garantía, aunque si tiras de carta la diferencia de precio es inapreciable.

Calle Lavapiés, 46

Moharaj

Seguimos en el barrio de Lavapiés, pero nos apartamos un poco de la calle del mismo nombre para llegar hasta el Moharaj, otro paraíso del tikka masala, pero también del tandoori o el korma, un curry suave típico de la India y Turquía. De hecho, los curris son la especialidad de la casa. En su carta abundan las opciones veggies, como el okra masala o palak paneer. Puedes sentarte en su terraza o en su amplio salón interior decorado con elementos típicos del país. De nuevo, precios más que razonables y un buen ambiente para disfrutar de la mejor comida india.

Calle Ave María, 18