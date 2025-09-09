Un restaurante de sushi en Galicia aspira a ganar en los Restaurant & Bar Design Awards 2025

Resulta innegable el prestigio que supone para un restaurante conseguir una estrella Michelin o ser recomendado en la Guía Repsol por la calidad de su cocina, pero un negocio gastronómico también puede ser reconocido por otros motivos. Los Restaurant & Bar Design Awards son unos premios que se celebran cada año desde 2009 y que están centrados en el diseño de establecimientos de restauración: “Reconoce y celebra los espacios más creativos del mundo y a las personas y organizaciones que los respaldan, abarcando desde restaurantes de alta cocina de lujo hasta locales de comida rápida informales con un concepto innovador”. La lista de preseleccionados para estos galardones, que en 2025 se entregarán en Dubái, incluye un restaurante de Lugo que este mismo año celebró su primer aniversario. Se trata de Samo Sushi (avenida Infanta Elena, 21, centro comercial As Termas, Lugo), un bufé japonés que forma parte de los proyectos del estudio de diseño madrileño LYD-9.

"Somos un estudio de interiorismo y arquitectura que fusiona la riqueza de dos culturas: occidental y oriental”, exponen en su página web, donde señalan que cuentan con amplia experiencia en el sector hostelero. "Creamos proyectos únicos al abordar cada espacio con sensibilidad, resaltando sus cualidades y mejorando sus aspectos menos favorables”, añaden. El llamativo diseño del local gallego, que ha impresionado a los responsables del mencionado certamen, incluye un gran árbol de luces, multitud de lámparas y unos peces flotantes. Estos sobrevuelan un océano de olas, compuesto por mesas y asientos en los que predominan las líneas curvas, dentro de un espacio en el que brilla especialmente la iluminación para ofrecer un acabado sobrio y elegante.

Qué comer en Samo Sushi

Samo Sushi es una cadena que nació en el norte de España y que cuenta con tres locales. El primero de ellos abrió sus puertas en Asturias (calle Instituto, 25, Gijón), el segundo es el que se encuentra en el centro comercial As Termas de Lugo y el tercero está en El Bierzo (avenida de la Constitución, 2, centro comercial Rosal, Ponferrada, León). El negocio se presenta como un bufé con “una variedad casi infinita de sushi y comida japonesa”.

La carta del restaurante reúne más de 120 opciones: “Ofrecemos una gran variedad de sushi y platos con exóticos sabores, ricos y saludables”. Sopas, ensaladas, gyozas, wakame y edamame aparecen en la sección de entrantes. Antes del sushi verás que sirven pan bao, varios tipos de poke bowl, tempuras, rollitos, takoyakis (bolas rellenas de pulpo), tonkatsu (cerdo frito rebozado) y otros productos fritos, además de ramen, fideos yakisoba y udon, distintos platos con arroz, yakitori de pollo y de salmón, u okonomiyaki. Dentro de la amplia sección de sushi no faltan los nigiris, los uramakis, los hosomakis, los tempuramakis, los temakis, el sushi gunkan, el sashimi y los onigiris. Entre los postres destacan los mochis y el dorayaki de chocolate.

Aunque los platos de Samo Sushi se pueden consumir de manera individual (4,50 euros cualquiera de ellos), lo habitual es hacerlo dentro de su concepto “all you can eat” (“todo lo que puedas comer”) con sus diferentes menús con bufé libre: el menú Samo (16,95 euros de lunes a viernes no festivos a mediodía), el menú Samo Infinity (22,95 euros todos los días) y el menú infantil (11,95 euros todos los días). Estos menús con precio fijo no incluyen bebidas ni postres.

Desde el restaurante de sushi explican que hay que escoger un máximo de 5 platos cada vez que se pide, lo cual se puede hacer marcando los códigos correspondientes desde una tableta en la mesa. Además, advierten a los comensales que pidan lo que van a comer realmente: “Cada plato pedido y no consumido tiene una penalización de 3 euros, para no desechar comida”.