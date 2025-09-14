Paul Newman y su esposa, Joanne Woodward, escribieron varias postales a los dueños del lugar

John Lennon, Yoko Ono, Marlon Brando, Kirk Douglas, Robert Redford y Barbra Streisand también visitaron el restaurante

En 2025 se cumplen 100 años del nacimiento de Paul Newman, uno de los pocos actores en conseguir nominaciones al Óscar en cinco décadas distintas. Lo ganó por ‘El color del dinero’ en 1986, tras estar en películas como ‘La gata sobre el tejado de zinc’, ‘La leyenda del indomable’ o ‘Ausencia de malicia’, entre muchas otras. Sus inolvidables ojos azules también se posaron detrás de las cámaras para ejercer como director y llegó a triunfar como piloto profesional de automovilismo. Sus seguidores podrían pensar que una estrella de Hollywood de su calibre pasaría mucho tiempo en Los Ángeles, pero su restaurante favorito se encontraba en otro lugar del estado de California (Estados Unidos).

The Ojai Ranch House (102 Besant Road, Ojai, California) es un veterano establecimiento que fascinaba al intérprete y cuya página web presume de una postal que le dedicó para decir: “The Ojai Ranch House es el mejor restaurante del mundo. No hay un restaurante de 4 estrellas en Francia tan bueno”. Además, Newman escribió alabanzas sobre algunos de sus productos: “El pan es casero, las verduras son de cosecha propia, las carnes son maravillosas y los vinos son exquisitos”.

Joanne Woodward, esposa de Newman, y él firmaron varias postales dirigidas a los dueños del establecimiento durante los años 70 y 80. No fueron las únicas celebridades que descubrieron y admiraron este negocio: John Lennon, Yoko Ono, Marlon Brando, Kirk Douglas, Robert Redford, Barbra Streisand, Malcolm McDowell, Reese Witherspoon, Ann-Margret y Dave Mason están dentro de su lista de clientes VIP.

La historia de The Ojai Ranch House

La casa que albergaba The Ojai Ranch House fue una de las primeras construidas en la zona de Ojai Valley, en el estado estadounidense de California, en el año 1875. La pareja formada por Alan y Helen Hooker la convirtió en una pensión en 1949 y en un restaurante un año después. Él cocinaba platos vegetarianos en aquella época inicial del negocio, mientras que su esposa se encargaba de atender la gran mesa donde todo el mundo compartía las comidas.

La propiedad fue vendida en 1954 y el restaurante cerró, pero el matrimonio, con la ayuda de algunos amigos, pudo construir un nuevo restaurante en otro terreno próximo. Compraron mesas de hierro forjado a un hotel cercano y sillas de segunda mano a un restaurante mexicano. Con varios empleados contratados, reabrieron su restaurante vegetariano a finales de 1956 con capacidad para solo 16 comensales y sirviendo una cena a un precio de 3,50 dólares.

Los Hooker atravesaron algunas dificultades para mantener a flote su negocio: llegaron a cerrarlo otra vez e incluso vivieron en el restaurante entre 1956 y 1969 para ahorrar dinero. Aunque ambos eran vegetarianos, empezaron a incluir platos con carne en su carta y también vinos, lo cual marcó un antes y un después en su trayectoria. Alan consiguió la licencia para vender vino y cerveza en 1964.

Pese a sus escasos conocimientos sobre estas bebidas, compró 6 botellas en una tienda de licores e improvisó una carta de vinos. En la actualidad, su selección de vinos nacionales e importados cuenta con más de 600 opciones y ha ganado en 13 ocasiones el prestigioso premio Wine Spectator Grand Award. El restaurante también es muy apreciado por la naturaleza de su entorno.

Las especialidades de The Ojai Ranch House

The Ojai Ranch House ha sido aclamado por críticos gastronómicos gracias a sus entrantes, sus verduras frescas, su panes y postres caseros y su carta de vinos. El establecimiento ofrece a los visitantes un menú a base de ingredientes de temporada, cosechados en granjas orgánicas de la zona, con 3 o 5 platos. “Siempre está disponible un menú de temporada con opciones veganas y vegetarianas”, recalcan desde el negocio. Los comensales pueden degustar allí una selección de embutidos italianos, pasteles de cangrejo, coliflor al horno o un cóctel de gambas para empezar, continuando con una sopa fría o caliente y con diversas ensaladas. Otros de sus platos estrella son la porchetta asada con hierbas, la pechuga de pato, el pollo relleno y el pavé de champiñones Portobello.