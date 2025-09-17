Daniel Brito 17 SEP 2025 - 12:28h.

Tras 100 años de historia y cuatro años cerrado tras la pandemia, el mítico Mundial Bar de Barcelona (Plaza de Sant Agustí Vell, 1) ha reabierto hace unos días sus puertas en su emblemático local del barrio de El Born. Fundado en 1925 por Miquel Tort Robiralta, la familia regentó el establecimiento durante casi un siglo entero hasta que bajaron la persiana en 2021 a causa del covid. Persiana que se ha vuelto a subir, esta vez con el Grupo Confitería detrás de la apertura.

El Mundial Bar abrió en Barcelona en una época en la que la ciudad y el barrio se abría al mundo con la remodelación del puerto, lo que ayudó a que el pescado y el marisco se convirtiesen en los grandes protagonistas de su carta, tanto que con el paso de los años este bar se convirtió en una marisquería de referencia en la ciudad con precios asequibles.

Punto de encuentro para los amantes del boxeo

Así, durante casi un siglo Mundial Bar se convirtió en una pieza fundamental de El Born y un lugar que durante muchos años fue el hogar para los amantes del boxeo, que se reunían allí para hablar de los combates y que era un punto de encuentro para sus aficionados, algo que sigue muy presente en el local por el que han pasado varias generaciones con imágenes históricas del deporte repartidas por sus paredes.

Pero no solo era un punto de reunión para los amantes del boxeo, sino que también para grandes personalidades, como Gabriel García Márquez, del que actualmente cuelga una placa con una frase que le dijo a Miquel Tort: “Tort, si yo hubiera conocido antes este bar, habría escrito ‘Mil años de soledad”.

Durante los primeros días de su reapertura Mundial Bar permitió pagar a sus clientes con pesetas, con los precios que tenía su carta antes del cambio al euro. Una carta que precisamente quiere seguir con la esencia del restaurante de siempre, pero actualizada.

Así es su carta

Entre sus platos destacados, la sepia, la de siempre (6’9 euros), la tortilla de patata arromescada con gamba roja (8’9 euros), calamares a la andaluza (7’5 euros), la tortilla de camarones con gamba roja (6’5 euros), o las rocas de bacalao (7 euros).

También cuentan con algunos guisos en olla, como sus callos de mar (13’5 euros), y platos del día que se van actualizando en el local jornada a jornada. Y si te queda hueco para el postre, cuentas con una selección para acabar con algo dulce, como su cubanito o las milhojas del Forn Vilamala.