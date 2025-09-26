Daniel Brito 26 SEP 2025 - 10:08h.

La actriz y su pareja, Chino Darín, son unos amantes de las empanadas argentinas de Tita de Buenos Aires que se pueden comer en Madrid

En los últimos años en muchas ciudades de España se han ido abriendo nuevos locales gastronómicos que nos abren las puertas hacia una cocina más internacional, a platos más desconocidos, o a descubrir manjares que no teníamos en el radar y que conquistan nuestro paladar. Precisamente uno de los platos que más éxito parece tener, sobre todo en las granes ciudades, son las empanadas argentinas, que poco a poco han ido ganando presencia en las calles españolas con las tiendas en las que se venden.

En Madrid, por ejemplo, es normal encontrarte alguna de estas tiendas en cualquier paseo. No obstante, las hay de muchas marcas y hay famosos, como Úrsula Corberó, su pareja Chino Darín o el padre de este, el actor Ricardo Darín, que tienen sus indiscutiblemente empanadas argentinas favoritas de Madrid. “Las mejores del mundo”, llega a declarar en un vídeo de Instagram la actriz española.

Así son las empanadas de Tita de Buenos Aires

Son muchos los famosos, sobre todo argentinos, que ponen en valor el sabor de las empanadas de Tita de Buenos Aires, una tienda fundada hace unos años por una pareja de argentinos, Marcello Settimo y Ana Antolini.

Tal y como explican, sus empanadas son “un producto 100% artesano que se puede manejar con la mano, es limpio, se puede transportar con facilidad y se pueden vender y consumir en cualquier momento del día. Excelente calidad y variedad de los productos en toda la oferta comercial”.

La calidad de las materias primas está garantizada y muchos de los productos con los que trabajan están directamente importados desde Argentina para ofrecer el mejor producto posible. “Las masas y rellenos son elaborados de manera 100% tradicional y artesanal de la misma manera en los últimos 50 años”, cuentan.

Además, su tamaño es algo mayor que el de otras empanadas que se ofrecen en el mercado, ofreciendo una gran variedad de rellenos, desde la de carne tradicional, carne dulce o carne mechada picante, hasta las de pollo al curry, cebolla y queso, la caprese, e incluso opciones veganas.

Tita de Buenos Aires también ofrece diferentes tipos de sándwiches e incluso una selección de postres caseros para poner la guinda a cualquier comida o picoteo, donde destaca su 3 chocolates, la tarta de zanahoria o sus mini alfajorcitos de maicena.

Actualmente cuentan con locales en los barrios madrileños de Almagro, La Latina, Canal, Goya, Chamartín, Retiro o Plaza Castilla, aunque su expansión a otras zonas de España ya está en marcha con la próxima apertura en Alicante.