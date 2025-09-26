De tapas por Granada: dónde comer gratis y bien en otoño con la familia

Inés Gutiérrez 26 SEP 2025 - 11:00h.

Granada es uno de esos lugares que hay que visitar por lo menos una vez en la vida, pero es bastante probable que acaben siendo más, porque es imposible disfrutarla por completo en un solo viaje. Solo la ciudad tiene lugares imprescindibles, paradas obligatorias y escenarios que te dejarán sin aliento, pero hay que contar con que los alrededores también suman y merecen ser vistos con calma. Eso sin contar con su gastronomía, que hace que sea necesario sumar un par de días a la excursión, porque siempre parece haber un lugar más al que merece la pena ir.

Nadie puede marcharse de Granada sin haber visitado el Mirador de San Nicolás, haber recorrido la Alhambra o el Generalife, hay que visitar el Albayzín y la Plaza Nueva. Si además viajamos en familia y con niños, puede ser una buena idea subirse al tren turístico de Granada, visitar el Parque de las Ciencias o en Museo Memoria de Andalucía. El parque Carmen de los Mártires está entre los imprescindibles, como también el parque Tico Medina.

Grandes y pequeños pueden pasar grandes momentos descubriendo los secretos de esta ciudad, que parece tener siempre algún misterio extra, alguna sorpresa con la que convencer al visitante de que tiene que regresar en otra ocasión. A veces es un parque, otras un monumento o un mirador, pero también su gastronomía se encarga de dejarnos con ganas de más. Descubrir Granada implica darle una oportunidad a otro de los elementos característicos de esta ciudad, las tapas.

Platos que nos invitan a hacer un descanso necesario entre caminata y caminata, llenado el estómago a la vez que nos calentamos el cuerpo y que nos acercan un poco más a la cocina tradicional andaluza.

Tapas por Granada: dónde comer gratis y bien en otoño con la familia

La belleza de Granada es incuestionable, pero una de las cosas por las que esta ciudad es más conocida (más allá de la historia que recogen sus calles) es por la amabilidad con la que recibe al visitante, sobre todo en lo que a gastronomía se refiere. Granada es conocida por la generosidad de sus tapas, esas raciones que los bares ofrecen junto a la bebida y que son gratuitas o que se consideran incluidas en el precio.

Esta es una tradición que con el paso del tiempo se está perdiendo, no por completo, pero sí en algunos establecimientos, porque si bien en el pasado con dos tapas podías comer, ahora es probable que necesites cuatro. Eso sí, se puede seguir disfrutando de lo mejor de la gastronomía andaluza si seleccionas los lugares adecuados para visitar.

Bodegas La Mancha. Tras pasar un tiempo cerrado abrió de nuevo sus puertas dejando claro que es parte de la historia de esta ciudad y viceversa. Tapas variadas, desde salpicón de marisco a solomillo al Pedro Ximénez. Ideal para todos los gustos. La Gran Taberna. La cocina andaluza es el fuerte de este lugar, que es un imprescindible si vas de visita a Granada. Es perfecto para pasar un buen rato en buena compañía y sus tapas, que sirven con la bebida, son muy variadas. Los Manueles. Este es uno de los locales imprescindibles si se quiere salir a tomar unas tapas por Granada, perfectas para no quedarse con hambre, desde berenjenas fritas a tortilla, sin olvidar sus famosas croquetas. Los Diamantes. Famoso por su pescado frito, lo puedes encontrar en la Plaza Nueva (tienen más de un local en la ciudad). La cocina andaluza es su fuerte y apuestan por los sabores tradicionales de Granada. Bar Los Pipos. Este local es un clásico, lleva toda la vida abierto y es ideal para quienes apuestan por la comida casera. Los pescados son su especialidad. La Buena Vida. Quienes viajan en familia puede que estén buscando un lugar tranquilo, La Buena Vida lo es. Además, de las tradicionales tapas, también tienen una carta de comida casera para los más exigentes. EntreBrasas. Este lugar está especializado en carne a la brasa, comida casera y cerveza bien fría, y lo muestra con orgullo. Eso sí, si la carne no es lo tuyo, puede que sus tapas tampoco sean para ti. Minotauro. Este lugar es ideal para quienes busquen un espacio en el que disfrutar tranquilamente de su bebida y del acompañamiento que llega con ella. La tapa más habitual es el rosco relleno, que es bastante típico en la ciudad.

Una pequeña selección de entre todos los lugares en los que se pueden disfrutar las tapas. Lugares que prometen una buena experiencia, pero que solo son una pequeña muestra, porque lo mejor de Granada es descubrirla una vez que puedes caminar por sus calles y dejar que sea tu olfato el que te ayude a descubrir tu nuevo bar favorito en el que poder disfrutar de esa tapa que nunca olvidarás.