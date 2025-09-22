Rutas de vino en otoño: las 5 mejores bodegas para visitar tras la vendimia

Inés Gutiérrez 22 SEP 2025 - 11:00h.

Otoño es una época ideal para visitar bodegas y viñedos, porque los colores de la naturaleza están en su máximo esplendor

Las 5 mejores bodegas boutique de España

Compartir







El otoño está a la vuelta de la esquina, lo que hace que sea el mejor momento para planificar todo lo que se puede hacer en una época que es el sueño de los amantes de los planes que finalizan envuelto en una manta y tomando una bebida caliente en el sofá, para quienes prefieren una buena sudadera y disfrutar de los colores que la naturaleza nos regala en estos meses.

También es la época perfecta para los amantes del vino, porque es época de vendimia. Esto quiere decir que en muchos lugares toca ponerse manos a la obra, porque tras mucho tiempo cuidando las vides y los viñedos, esperando que el clima sea favorable y no se encuentren demasiados problemas, la uva se recoge para que comience el siguiente paso del proceso.

Los viñedos tienen cierta belleza siempre, desde que las vides son apenas unos brotes hasta que llega el momento de la vendimia, pero este último tiene algo especial, una esencia única que es más fácil idealizar si no se es el encargado de recoger todas las uvas, porque los colores del otoño son especialmente favorables, regando todo de un color dorado que al caer la tarde hace que parezca casi mágico.

El enoturismo en otoño tiene algo especial, algo que lo hace diferente, incluso si no se puede caminar bajo el sol de otoño y es la lluvia intermitente la que acompaña al visitante. Los rojizos y amarillos de la naturaleza nos envuelven, el frío que comienza a ser cada vez más intenso nos invita a pasear durante el día y refugiarnos al caer la tarde, disfrutando de lo que las bodegas tienen para ofrecer, que seguramente sea una estupenda cata de vinos acompañada de algunos platos deliciosos.

PUEDE INTERESARTE 6 planes de gastronomía para afrontar septiembre sin echar de menos las vacaciones

Una opción ideal y que cada vez es más sencilla llevar a la práctica, solo hay que encontrar la bodega perfecta que se ajuste a lo que esperamos que sea un fin de semana dedicado a ver paisajes, probar nuestros vinos preferidos y descubrir otros muchos que pronto pasarán a encabezar esa lista de favoritos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Rutas de vino en otoño: bodegas para visitar tras la vendimia

Hay muchos planes que son perfectos para el otoño, pero si alguien está buscando hacer una pequeña escapada que le permita compaginar los paseos al aire libre con una experiencia enológica, visitar una bodega puede ser la mejor solución, aprendiendo desde el origen cómo es el proceso para crear esos vinos que nos apasionan, mientras podemos disfrutar del resultado final.

Abadía Retuerta (Valladolid). Este lugar está especialmente pensando en disfrutar la experiencia enológica completa, porque aúna bodega, gastronomía y experiencias centradas en el bienestar y el descanso, pero también en el vino y todo el proceso de creación que hay detrás, incluso para quienes no se hospeden en el hotel y quieren solo disfrutar de recorrer sus rincones. Está situada en pleno Valle del Duero. Marqués de Riscal (Álava). Gracias a su diseño, obra de Frank Gehry, esta bodega es el perfecto ejemplo de tradición y modernidad, porque a pesar de su aspecto moderno y futurista, lo que se puede encontrar en su bodega son vinos elaborados con el mismo cuidado y mimo que el primer día. Existen diferentes opciones de visita que se pueden contratar y todas ellas incluyen la visita a la bodega y el viñedo, así como una cata y delicioso picoteo. Tío Pepe (Jerez de la Frontera). Visitar esta bodega es conocer un pedacito de la historia de Jerez. Permite sentir la energía, aspirar los aromas y disfrutar los silencios, aprender más sobre la cultura del vino y su sistema tradicional de criaderas y solera, pero sobre todo permite descubrir el sabor de unos vinos de gran calidad y brindar con ellos. Marqués de Murrieta (La Rioja). En una tierra de vinos con tanta personalidad como La Rioja, no es sencillo escoger una bodega para visitar (ni necesario), pero esta de Marqués de Murrieta es un gran ejemplo para comenzar. Llena de historia, se pueden visitar sus viñedos, su bodega y catar sus vinos y tiene varias experiencias para escoger la que más se ajuste a lo que deseamos. Algunas de ellas acompañadas de un menú degustación gourmet. Familia Torres (Barcelona). En el corazón del Penedès puedes descubrir esta bodega familiar que lleva dedicándose al vino y la viticultura desde el siglo XVI. Nada mejor que dejarse seducir por su manera de hacer las cosas haciéndoles una visita en sus viñedos catalanes. Además de ver la zona y conocer su bodega, también puede disfrutarse de una cata de sus vinos con tapas, quesos o uvas.

Nada mejor que conocer el vino en el lugar en el que lo elaboran y de la mano de quienes saben más sobre él. Una copa de vino en cualquiera de estas bodegas seguro que te convence para seguir apuntando otras en tu lista de destinos.