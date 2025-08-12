Guía Gastropass 360º, la guía definitiva para conocer la gastronomía en Sevilla

telecinco.es 12 AGO 2025 - 14:09h.

Gastropass 360º: una selección cuidada con los mejores restuarantes, cafeterías, bares y experiencias que muestran la Sevilla más sabrosa

El aceite de oliva, también conocido como el oro líquido de la gastronomía, es el ingrediente estrella de la comida de nuestro país

Las características que diferencian al jamón serrano del jamón ibérico, el icono de nuestra gastronomía

Compartir







¡Bienvenidos a 'Planes Gourmet'! Te contamos todas las novedades gastronómicas de nuestro país para que no te pierdas nada. Acércate a nuestra cocina y disfruta de nuestros planes.

La guía Gastropass 360º se viste de gala con la selección de los mejores restaurantes de Sevilla

En Sevilla, comer bien no es difícil, pero acertar de verdad... es otra historia. Por eso, dejarse guiar por quienes mejor conocen la ciudad, es la clave. Ellos son los miembros del club Gastropass, sevillanos con criterio, buen gusto y una pasión en común: disfrutar y recomendar lo mejor de su tierra.

Álvaro Alés, CEO y fundador de 360º Group, nos da la bienvenida a Sevilla, en concreto a la presentación de la edición especial "Sevilla, ciudad de ópera" de la guía Gastropass 360º. Una guía donde encontrar planes gourmet, desde los mejores restaurantes de Sevilla recomendados por sevillanos, hasta planes de enoturismo, ecoturismo y otros muchos más por decsubrir en gastropass360.com

Cada año, sus valoraciones dan forma a la guía Gastropass 360º, una selección cuidada de los mejores restaurantes, bares, cafés y experiencias que muestran la Sevilla más sabrosa y también la más auténtica. Este año, la guía se viste de gala y se dedica a la Opera, con el título 'Sevilla, ciudad de Ópera', un homenaje al 150 aniversario de 'Carmen', la ópera de Bizet.

España, principal productor y exportador del aceite de oliva

El aceite de oliva, también conocido como el oro líquido de la gastronomía, es un ingrediente estrella de la comida de nuestro país. España es una de las principales potencias europeas en la producción y exportación de su aceite. Por eso, el 60% de su producción en Europa, es realizada por nuestro país, especialmente por Andalucía.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con sus 300 millones de olivos, España ofrece tres tipos de aceite de oliva: "Virgen Extra", "Virgen" o simplemente "de oliva". Su calidad es representada por sus 32 denominaciones de origen protegidas y sus dos indicaciones geográficas protegidas de aceites de oliva Virgen Extra. Sellos de calidad que cuentan con la garantía y protección de la Unión Europea.

En España, se cultivan más de 200 variedades de aceituna y cada una de ellas aporta sabores y aromas únicos. Usado en crudo o para cocinar, este producto gourmet enriquece los platos y seleccionar el aceite de oliva concreto es el suceso de las especialidades locales. A lo largo del año, en el país, se organizan ferias o rutas dedicadas al aceite, una oportunidad perfecta para que descubras el proceso de producción probando platos preparados o sazonados con aceite de oliva locales ¡no te lo puedes perder!

¿Qué diferencia al jamón serrano del ibérico? Así son los iconos de nuestra gastronomía

El jamón es uno de los platos de culto de nuestro país, un icono gastronómico que ha traspasado los límites precisamente de la gastronomía para convertirse en un emblema cultural. Es indiscutible su importancia, lo encontramos en una infinidad de platos, perfectos para cualquier ocasión. Existen dos tipos de jamones que caracterizan a España: el jamón ibérico y el jamón serrano. Te presentamos las características que diferencian a estos dos elementos de la cocina gourmet.

El jamón serrano proviene del cerdo blanco, que se puede encontrar en otros países y el jamón ibérico, como bien dice su nombre, deriva de los cerdos de raza ibérica, autóctona de nuestro país y que no podremos encontrar en ningún otro lugar del mundo. A diferencia del serrano, el cerdo ibérico come piensos ricos y recorre decenas de kilómetros en busca de las mejores bellotas.

Uno de nuestros productos gastronómicos más internacionales, ¡un producto gourmet absolutamente excepcional!