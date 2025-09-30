Jesús Rojas 30 SEP 2025 - 11:30h.

Omar Osuna es la mente inquieta que está detrás de esta apertura que combina gastronomía y mixología con música en vivo. Con él hablamos de todo lo que CalaChica puede ofrecer a la ciudad de Cádiz

Cierra los ojos e imagínate un majestuoso beach club en plena Punta de San Felipe, dentro de la muralla del centro histórico de Cádiz y con La Alameda al frente. Si lo que estás visualizando es un balcón al Atlántico donde te quedarías a vivir para siempre, entre otras muchas cosas, poder disfrutar de unas vistas privilegiadas de la Bahía, puede que empieces a tener una idea aproximada de lo que te espera en CalaChica, el nuevo place to be gaditano.

En realidad, lo que te depara la visita a este enclave donde cultura, gastronomía y mixología se dan la mano, es mucho más que todo eso. Desde una piscina infinita con camas balinesas hasta un restaurante mediterráneo de producto local o un auditorio donde disfrutar de conciertos y espectáculos.

“Aquí solo se paga entrada en el auditorio los días de concierto, porque la idea es que CalaChica sea un lugar abierto capaz de albergar cualquier tipo de evento”, matiza Omar Osuna –uno de los propietarios– antes de invitarnos a disfrutar de una de las mejores puestas de sol del país. Es momento de pulsar el REC y dejarse llevar.

¿Qué dirías que lo hace único?

CalaChica es un espacio singular de ocio y gastronomía que se enclava en el centro histórico de una ciudad tan carismática como Cádiz. Eso ya es un sello distintivo, pero es que, además, estamos a menos de 50 metros de una de las murallas defensivas más espectaculares de la ciudad, y con unas vistas panorámicas increíbles al Atlántico. Si a esto le sumas estas puestas de sol… En cuanto a oferta, el espacio también reúne muchas cualidades que lo hacen único, ya que somos un balcón al mar que cuenta con un restaurante con capacidad para más de 200 comensales, un solarium con piscina de 50 metros de longitud y un auditorio para actuaciones en directo, sesiones de DJs y fiestas para más de 1000 personas. Todo esto hace que sea un concepto único para disfrutar tanto de día como de noche.

¿Qué sensaciones queréis provocar en los que vayan a visitaros?

Pues nos gustaría que la gente viniera a pasarlo bien, a saborear nuestra carta enfocada en el producto, a disfrutar de esta ubicación privilegiada y a desconectar tomándose un maravilloso cocktail o viendo un concierto al atardecer. Creemos que tenemos suficientes alicientes para convertir CalaChica en un sitio indispensable para la gente de Cádiz y para toda persona que visite la ciudad.

¿Cómo dirías que se ha dado el verano y qué nos tenéis preparado para el otoño?

Desde que abrimos, a finales de agosto, ha sido una bendita locura. Desde el primer momento hemos llenado casi todos los días. Ha tenido una acogida maravillosa y todo el que nos visita refrenda todo lo que hemos dicho anteriormente. Ahora tenemos que seguir trabajando para hacer de CalaChica un referente nacional y ser punta de lanza de la ciudad de Cádiz. Por suerte, en Cádiz hay verano para largo e incluso en el mes de octubre contamos con un tiempo maravilloso que hará que reforcemos nuestra oferta.

¿Quién manda en el espacio gastronómico de CalaChica?

Por un lado, está el chef Jesús Murillo y, por otro, contamos con la asesoría gastronómica de Antonio Caramé. Dos figuras que, de la mano con el Grupo Arsenio, han hecho una carta muy gaditana y de muchísima calidad. Se han preocupado por ofrecer un producto de primera calidad a través de una cocina en la que no faltan guiños mediterráneos y atlánticos, ya que son la seña de identidad de nuestra ciudad.

Llama la atención que el espacio vaya a estar abierto todo el año.

Sí, es que CalaChica es una apuesta muy grande, y creemos que debe estar siempre disponible. No existe en la ciudad un espacio así y estamos encontrando una aceptación tan grande que esto no hace más que confirmar que aquí hay mercado para estar el año entero dando un buen servicio.