Jesús Rojas 02 AGO 2025 - 08:00h.

Ángel León siempre ha sido un enamorado de este tipo de conceptos playeros: "El chiringuito era el final glorioso después de un día entre olas"

Los 5 chiringuitos de Málaga que recomienda el chef marbellí Dani García

En nuestro afán por compartir mesa (y sombrilla) con algunos de los chefs más reconocidos del país, nos hemos ido hasta una de las zonas playeras más codiciadas del país en estas fechas. Y es que son muchos los pueblos con encanto y muy variada la oferta de ocio que encontramos estos días en buena parte de la provincia de Cádiz, donde se desplazan miles de madrileños y vascos –de ahí lo de Euskadiz- siempre que pueden desde hace años.

Ellos, al igual que nosotros mismos o nuestro anfitrión, tampoco quieren perderse la experiencia que ofrecen chiringuitos, restaurantes de playa o beach clubs que se pueden encontrar en municipios como El Puerto de Santa María, Bolonia o San Fernando. Son los que ha elegido el chef Ángel León, gaditano de pro, para convencernos del poderío de esos espacios que él conoce en profundidad: “Para mí no son solo lugares donde se come, son parte de nuestra memoria emocional y de nuestra cultura más viva. Son templos de la sal, del humo, de las brasas… Donde los atardeceres huelen a espetos y las cervezas que se beben con los pies en la arena”.

Tras esta declaración de intenciones, le proponemos viajar al pasado en busca de sus primeras referencias chiringuiteras: “Desde que era un niño, los chiringuitos han sido mi refugio. Recuerdo ir con mi familia a la playa en verano, el mar era como un premio. Y el chiringuito, el final glorioso después de un día entre olas. Era donde me enamoré del olor a pescado a la parrilla, del sonido del hielo chocando en el vaso de tinto de verano, del caos hermoso de una cocina que parecía improvisada, pero que escondía mucha sabiduría”. Pura poesía lo que nos regala León, además de grandes verdades.

Pero lo mejor de todo es que ese idilio del artífice de Aponiente (3 estrellas Michelin, 1 estrella verde y 3 Soles Repsol) con los bares y restaurantes a pie de playa no ha cambiado un ápice: “Con los años, esa fascinación sigue estando ahí. Sigo yendo a chiringuitos siempre que puedo, sobre todo los días que descanso. Me gusta ir con mi mujer, con mis hijos, con amigos de toda la vida… Porque allí, aunque uno sea cocinero, se baja del barco, se quita el uniforme mental y se deja llevar. Es un acto de entrega: que te den de comer con la brisa, sin pretensiones, con alma”.

Y antes de meternos con sus recomendaciones gaditanas, nos advierte: “He elegido estos tres porque en cada uno de ellos he sentido algo. No me fijo solo en la técnica o en el producto, que también, sino en la emoción que me provocan”. Y nos deja estas pistas: “Hay uno donde la caballa la adoban con un arte que huele a la Andalucía de enfrente; otro donde hacen una fritura que parece coreografía, con una ligereza que ya nadie recuerda; uno donde el arroz no tiene ni trampa ni cartón: fuego vivo, caldo honesto y respeto”.

En general, lo que nos trae Ángel león es una selección de “espacios que hablan por sí solos”. Y que cumplen con una condición: “Son chiringuitos que parecen construidos por el viento, con mesas desparejadas y sillas que han visto muchas historias. Sitios donde el ambiente es tan bueno que hace que la comida sepa mejor. Que hay magia, vaya. Yo no busco el chiringuito perfecto, busco el que tenga verdad. El que sea honesto. El que huela a mar y a vida”.

Salvador

Tenemos que remontarnos hasta 1987 para ser testigos del nacimiento de uno de los chiringuitos de renombre en la zona del Puerto de Santa María. Se trata de un proyecto familiar, con Salvador al frente, que se ha venido haciendo un nombre, año tras año, gracias a una cocina casera que ha conseguido seducir al mismísimo Ángel León. Su ubicación es privilegiada, en plena playa de Las Redes, con unas vistas maravillosas de la Bahía de Cádiz. Está muy concurrido desde primera hora de la mañana, ya que también ofrecen desayunos, pero es en los servicios de comidas y cenas cuando sus pescados frescos y los vinos de la tierra acaparan todos los focos. Lo ideal es que, vayas cuando vayas, hagas todo lo posible por no perderte su puesta de sol. Es de las que cuesta olvidar.

Playa de Las Redes (El Puerto de Santa María)

Cantina del Titi (El Bartolo)

Toca desplazarse hasta San Fernando para visitar otro de los imperdibles del litoral gaditano. En este caso, el chapuzón previo al festín nos lo vamos a dar en playa de La Casería. Aquí te vas a encontrar el que muchos consideran el chiringuito más pintoresco de Cádiz, un templo de la fritura de pescado que pronto celebrará -crucemos los dedos- su primer centenario de vida. Fundado en 1934, cuenta con unos acogedores salones de madera desde donde podrás visualizar el interior de la Bahía de Cádiz. Una vez dentro, te llamarán la atención los colores llamativos de sus paredes, los cuadros que las adornan, el ambiente desenfadado... Pero serán sus recetas marineras y sus aplaudidas actuaciones de flamenco las que te harán querer repetir una y otra vez.

Playa de La Casería (San Fernando)

Las Rejas

El concepto de chiringuito se le queda un poco corto a este bastión de gaditanas maneras fundado en 1985. En esta legendaria casa, regenta por los hermanos José y Carlos Domínguez Lumbreras, despachan una cocina sensata y sabrosa que encuentra en los pescados de la zona a sus mejores aliados. Navajas, tortillitas de camarones, arroz con carabineros, atún en manteca, coquinas, croquetas de choco y una variada selección de pescados frescos a la plancha son el mayor reclamo de Las Rejas, donde la cocina, el servicio y el entorno se empeñan a diario en hacer muy felices a los comensales que llevan décadas confiando en su buen hacer. Si, cuando vayas, te dicen que José no está, es probable que haya salido con su barco a faenar. Al parecer, la pesca le apasiona tanto como al propio Ángel León, que no lo ha dudado un segundo a la hora de incluirlo en esta lista con los mejores chiringuitos de Cádiz que debes guardar como oro en paño.

C/ El Lentiscal, s/n (Bolonia)