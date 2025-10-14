Los dos bares de Barcelona que están entre los cinco mejores del mundo

Daniel Brito 14 OCT 2025 - 10:17h.

Sips y Paradiso, dos coctelerías de Barcelona, se encuentran un año más entre las cinco mejores del mundo

El bar donde sus sofisticados cócteles salen de grifos: "Somos el primero de España sin botellas"

Compartir







Los nuevos mejores bares ya tienen su lista de 2025. Hace unos días se celebraba y descubría el ranking anual de The World’s 50 Best Bars en Hong Kong. Precisamente allí se quedaba el número uno a la mejor coctelería del mundo en la lista de este año, que lidera el Bar Leone de la ciudad asiática, siendo la primera vez que un bar de este continente obtiene la primera posición en este ranking. Sin embargo, España también cuenta con representación y dos bares de Barcelona se encuentran entre los cinco mejores del mundo.

Los bares españoles entre los mejores del mundo

El primero de ellos es Sips (calle Muntaner 108), un bar abierto en Barcelona en 2021 y que ya fue nombrado el mejor del mundo en 2023, consiguiendo mantenerse en el podio con el tercer puesto en la lista de 2025 gracias, entre otras cosas, a su innovación en cada uno de sus cócteles. Simone Caporale y Marc Álvarez están detrás de su éxito y de cada una de las bebidas que se sirven en el local.

La lista destaca algunos de sus cócteles, como el Nixtamil, que se trata de una reducción de frutos rojos que te prepara para una mezcla de bourbon, destilado de maíz y miso, aunque también señalan que tienen un don para aportar un toque original a los grandes clásicos de la coctelería.

PUEDE INTERESARTE Cremoso y suave: cómo hacer un cóctel de pistacho

Un puesto más abajo en la lista, en el cuatro, se encuentra Paradiso (carrer de Rera Palau 4), que también coronó este ranking en 2022. The World’s 50 Best Bars subraya de este bar ser un destino que reúne a varias generaciones y también a gente que no tiene por qué ser amante de la coctelería.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Su decoración ya es una experiencia en sí, con una entrada discreta en forma de puerta de nevera que te lleva a un bar con un techo de madera algo clandestino donde cada cóctel no es solo una bebida, sino experiencias multisensoriales que explorar con el paladar.

El mejor del mundo, en Hong Kong

El Bar Leone, el mejor del mundo en 2025, se inauguró en 2023 en pleno Hong Kong con el barman italiano Lorenzo Antinori, que ha conseguido elevarlo hasta la élite coctelera mundial. El coctelero ha trabajado en los mejores bares del mundo, desde Londres hasta Seúl, hasta abrir su propio negocio en el centro de Hong Kong, donde rinde homenaje a la coctelería clásica, pero también a la cultura italiana y a los cócteles populares. Todo ello con un punto en común en cada una de sus creaciones líquidas: llevar el alma de los barrios de Roma a sus cócteles.