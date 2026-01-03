Noelia López recuerda el duro momento en el que le diagnosticaron cáncer y cómo se lo contó a sus hijas: "Tenía mucho miedo"
Noelia López se sienta en el plató de '¡De viernes!' seis años y medio después del trágico fallecimiento de su marido el futbolista, José Antonio Reyes. La ingeniera contaba cómo se enteró del accidente que había sufrido su marido y explicaba si le apetece volver a enamorarse. Además, la invitada recordaba el segundo gran revés que le dio la vida: le diagnosticaron un cáncer inoperable.
"Lo de José fue una pérdida muy grande pensaba que nada peor podía pasarme", comenzaba explicando Noelia López, quien además compartía cómo se sintió tras conocer el diagnóstico de su enfermedad: "Fue momento muy complicado y muy difícil de gestionar. Me causó mucha ansiedad y muchísimo miedo".
"En la primera revisión ven otra cosa en otro sitio y ahí dije no puede ser… empecé otro tratamiento. Todas las noticias fueron bien a partir de ese momento. Que este yo aquí sentada contando esto es para agradecer a todas las personas que me han contado su historia. A mi me daba ánimos la historia de la gente que ha salido adelante", señalaba Noelia.
Noelia se emociona al contar la reacción de sus hijas a su caída de pelo por el cáncer
En el plató se vive un momento muy emotivo, cuando Noelia López cuenta cómo le contó a sus hijas su enfermedad y el momento en el que la vieron sin pelo por primera vez: "No hablé de la palabra cáncer desde el principio. Les dije que mami estaba malita y que íbamos a rezar mucho y a pedir a papi (...) El pelo se empezó a caer en la primera quimio del segundo tratamiento. Les dije que había una medicina que se caía el pelo y mi peque me dijo “no te la tomes”.
"Llega el momento en que se cae el pelo, aparezco con dos tijeras, le doy una a cada una y digo "a cortar". Me lo cortaron cortito y, conforme se iba cayendo más, yo ya me pongo mi peluca. En una de estas, se levantaron antes que yo y me vieron sin pelo, y fue... "pero, mami, qué guapa". Me veían guapa como fuera", contaba Noelia López muy emocionada.
El emotivo mensaje de agradecimiento de Noelia López
Antes de abandonar el programa, Noelia López se dirigía a cámara y, con lágrimas en los ojos, pronunciaba unas emotivas palabras de agradecimiento: "Quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado en todos los momentos difíciles de mi vida. Primero a mis padres, que están ahí incondicionalmente, soportando mis cambios de humor. A mis hijas que son la razón de mi vivir, son un orgullo. A las amistades y a todas las personas que se cruzan en mi camino para hacerme la vida mas bonita".
"También quiero mostrar mi apoyo a todas las personas están esperando el resultado de unas pruebas, comenzar un tratamiento... Que me miren a mi, que estoy aquí contando esto porque agradezco todas esas historias que han compartido conmigo. Yo comparto la mía porque sé que va a ayudar", finalizaba.