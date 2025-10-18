Jesús Rojas 18 OCT 2025 - 08:00h.

Visitamos a Safe Cruz y Aida González, chef y jefa de sala de Gofio, para descubrir cuáles son los chiringuitos de las Islas Canarias que no nos podemos perder

Aunque generalmente asociamos chiringuito con meses de verano, lo cierto es que hay lugares en nuestro país que nos permiten visitarlos, prácticamente, en cualquier momento del año. Buen ejemplo de ello son esas Islas Canarias de las que, gastronómicamente, cada vez sabemos un poquito más. Vamos estando más familiarizados con recetas como el almogrote, las papas con mojo, el sancocho, el guiso de cabra… Además de alimentos como el queso majorero, el maravilloso ron miel o ese gofio que da nombre a uno de los restaurantes con más personalidad de la capital.

Al frente de este templo de la cocina canaria –actualizada– con vistas a la Gran Vía se encuentran Safe Cruz y Aida González. Y nadie mejor que ellos para asesorarnos en materia playera, porque se conocen cada rincón de Canarias, la tierra que les vio nacer y a la que vuelven recurrentemente, ya sea por motivos familiares o de trabajo. Así que les invitamos a meter en la maleta sus mejores galas (bañador, cholas y camiseta de sus adorados Idles) para poner rumbo a las tres islas que nos han marcado en el mapa.

Aunque, antes de enfilar hacia el aeropuerto, nos advierten: “En Canarias hay poco chiringuito de playa o, por lo menos, no como se entienden en la península”. Luego entenderemos a la perfección a lo que se refieren. “Para nosotros, van vinculados a momentos con la familia o amigos, para antes o después de darnos un chapuzón. Muchos se pueden visitar durante todo el año, y en las playas de Taganana (Tenerife) hay unos chiringuitos y restaurantes a pie de playa que son increíbles, valen mucho la pena”. Es lo que nos comentan antes de poner rumbo a nuestra primera parada, Tenerife.

Casa África

Empezamos por el que reconocen como "su favorito". Y los motivos son múltiples: "Su pulpo frito con mojo está increíble, también los chernes enteros fritos... Es uno de esos sitios populares y maravillosos a los que siempre nos gusta volver". Nos confiesan que en Casa África, que lleva en pie desde 1962, también "preparan un quesillo súper top". Y algo que deben tener muy presente aquellos que cada año son atraídos por las olas de la zona de Taganana: "Les preparan bocadillos a los surferos que van prontito".

Del entorno de este chiringuito ubicado en una antigua bodega, destacar que se trata de una playa de fina arena negra que sorprende por su singular belleza y por estar flanqueada por formaciones rocosas y montañas que intentan robarle protagonismo al mar. Difícil no sentirse atraído por toda la magia que aquí se despliega y que es mérito de una misma familia que, generación tras generación, ha puesto su ilusión y mucho esfuerzo con el fin de poder ofrecer lo mejor de la comida típica de este rincón de Tenerife.

Roque Las Bodegas, 3 (Santa Cruz de Tenerife)

Kiosco La Zamora

En este caso, el plan consiste en disfrutar de platos como los chicharros a la plancha o el salpicón de pulpo con unas vistas espectaculares, ya que el chiringuito está situado sobre una especie de acantilado en la playa del mismo nombre (se divide en Zamora Grande y Zamora Chica). "¡Es un chiringo muy La Palma style donde hacen un pez conejo —pescado de profundidad— con mojo, brutal!", señala emocionada la pareja que frecuenta este bar con encanto que es ideal para almorzar y despedir la tarde en la playa.

Además de los platos ya mencionados, Kiosco La Zamora es un buen sitio para tomarse desde ensaladas hasta unas papas arrugadas o unas gambas al ajillo, entrantes típicos de la zona que se pueden acompañar con todo tipo de producto fresco del mar para rematar la faena. Eso sí, suele estar bastante concurrido, así que lo mejor es que reserves con antelación para no darte el paseo en balde (está un poco retirado).

Playa Chica, Fuencaliente de la Palma (La Palma)

Costa Azul

Se suele decir que el recorrido es más importante que el destino en sí y, aunque en este caso lo que realmente nos importa lo vamos a encontrar al cruzar las puertas de Costa Azul, debes saber que el desplazamiento hasta este pueblo pesquero (El Golfo) ya es toda una aventura. Aquí vas a ser muy feliz si eres de los que se quedan hipnotizados ante los paisajes volcánicos, sobre todo porque, además, te vas a encontrar con partículas de agua salada acariciándote el rostro. Si a esto le sumas la enorme oferta de pescado y mariscos de la casa o los imperdibles arroces de crustáceos (bogavante, cangrejo blanco, carabineros…), pues lo normal es que te quieras encadenar a una de sus mesas.

Es el sitio que te va a recomendar cualquier vecino de la zona porque pocos saben tratar como ellos los géneros marinos y dominar los guisos de caldero. Entre sus grandes éxitos se encuentran las lapas con mojo verde, el pulpo a la plancha, los gueldes fritos o la ventresca de atún. Todo esto desde una ubicación más que privilegiada: una terraza sobre el Atlántico con vista directa al mar y con la brisa marina y el sonido de las olas como testigos de una experiencia de mucho nivel. ¡Haz caso a esta pareja!

Avenida Marítima, 8, El Golfo (Lanzarote)

Brisa Marina

Nos desplazamos hasta Playa Blanca para deleitar nuestro paladar con un concepto que está a medio camino entre chiringuito y restaurante. Eso sí, bien pegado a la playa. Brisa Marina es un emblema de la tradición culinaria canaria en el que no faltan ciertos toques de innovación. Fundado sobre una antigua casa de pescadores, cuenta con Juan Cabrera —más conocido como Juan el Majorero— al frente. Desde hace años, ese espacio en el que el respeto por el producto local es la piedra angular de su propuesta, se ha consolidado como un referente gastronómico de la isla.

Aquí, desde sus inicios (1987), siempre se ha apostado por la calidad y la frescura de los ingredientes, es algo innegociable para ellos. La misión principal de si equipo no es otra que poner en valor la identidad canaria, y entre sus especialidades se encuentran pescados como el cherne, la vieja, el atún rojo, el carabinero, la gamba de La Santa, y no suelen faltar en las comandas platos como el sancocho canario, el gofio escaldado y las papas arrugadas con mojo. Con cualquiera de ellos vas a acertar siempre.

Avenida Marítima, 97-99, Playa Blanca (Las Palmas de Gran Canaria)

Bollullo

No tiene perdida. Se llama Bollullo y está en la Playa del Bollullo. Ubicado en la tranquila costa norte de Tenerife, es perfecto para desconectar y disfrutar de lo mejor que esta isla tiene para ofrecerte. Este chiringuito es concebido por los visitantes y los locales como un pequeño trozo de paraíso en el que las tapas y las vistas se convierten en tus mejores aliados. Mayormente, encontrarás tapas llenas de sabor y tradición elaboradas a partir de ingredientes frescos que celebran la rica cultura gastronómica canaria.

Desde sabrosos bocadillos hasta platos combinados, que puedes acompañar con un mojito si quieres sentirte la persona más afortunada del mundo. Merece mucho la pena acercarse a este oasis situado en una de las playas más atractivas del norte de la isla. No te olvides de preguntar por su menú del día (solo disponible al mediodía), también aprueba con nota.

Camino El Bollullo, 113, La Orotava (Santa Cruz de Tenerife)