Jesús Rojas 09 AGO 2025 - 08:00h.

Recorremos la Costa Vasca con el chef del restaurante triestrellado Azurmendi: "Olvídate de selfies y tatúate en tus sesos un recuerdo de los de verdad"

Hay una zona en España donde, tradicionalmente, han proliferado bares, sidrerías y restaurantes en los que lo que se come de maravilla. Tanto en las ciudades y pueblos de interior como en la costa. Nos referimos a una región que es muy conocida por sus pintxos, por sus guisos con pescado, por sus imperdibles asadores, por su vasta cultura gastronómica y por esos restaurantes con estrellas Michelin que son admirados a nivel internacional desde hace décadas. Es el caso del vizcaíno Azurmendi (3 estrellas Michelin, 1 estrella verde y 3 soles Repsol), capitaneado por el reconocido chef Eneko Atxa, que es quien nos va a acompañar en esta ruta por el litoral euskaldun que arranca en Ibarrangelu y culmina por todo lo alto en Zarautz, con un buen chapuzón y unas vistas de infarto.

Pero antes conviene matizar que nuestro anfitrión es de los que saben apreciar las bondades de los chiringuitos, beach clubs y restaurantes de playa. Se ve que es un terreno que ha trabajado a base de bien y que se conoce los sitios de los que habla como la palma de su mano, aunque de momento no le haya dado por ponerse a surfear al más puro estilo Fernando Canales, otro vizcaíno de pro. Lo que sí ha hecho es llevar a lo más alto la gastronomía vasca, apoyándose siempre en su compromiso con la sostenibilidad, que es otro de los pilares fundamentales de un proyecto que solo necesitó ocho años de recorrido para hacerse con la máxima distinción de la guía roja. Pero hoy, al estar lejos de los fogones, le vemos sin chaquetilla, mucho más relajado y con ganas de meter los pies en la arena. ¡Así que aprovechamos para irnos de ruta por la Costa Vasca!

Atxarre

"Empiezo mi lista con un súper clásico e imperdible para mí", avisa Eneko. Y después de haber creado expectación, no podemos más que agradecerle el chivatazo. ¿Te imaginas poder de pintxos en pleno entorno natural de Urdaibai? Pues eso es justo lo que vas a encontrar en Atxarre. "Tiene esas vistas que parecen de postal, con Laida y Mundaka a tus pies, una barra con pintxos currada y bien cuidada, camareros que están siempre de buen rollo y un ambiente local donde siempre hay vida. Si pasas por allí a media tarde, date el gustazo de darte un chombo y remata el plan con una palmera de chocolate... ¡Eso sí que es felicidad!" En este espacio icónico de la playa de Laida que recomienda Atxa no se complican, y ahí está gran parte de su éxito. Redondea la oferta una carta variada de raciones y bocadillos que no debes pasar por alto.

En la taberna de Andoni e Igor Arriola, lo que era el antiguo Bar Pedro, te sentirás como en casa nada más atravesar la puerta. Estos hosteleros llevan más de 20 años al frente de este negocio que emplea una materia prima de calidad del entorno para sus diferentes elaboraciones. Nos referimos a productos frescos y de temporada, mayormente de la comarca de Busturialdea y del territorio histórico de Bizkaia. Si decides ir fuera de temporada, no te olvides de que el primer domingo de noviembre celebran 'El Día del Perretxiko', una jornada micológica amenizada con trikitilaris que lleva deleitando a sus vecinos desde 2006. Y un apunte más por la zona antes de hacer la siguiente parada: "También puedes rematar el día comiéndote unas sardinas o un pollo asado en el Arketa Erretegia", añade el chef de Azurmendi.

Antzora, 24, Ibarrangelu (Bizkaia)

Kanala Beach

No nos desviamos mucho para llegar a todo un comedor gastronómico que ha sido elegido por Eneko porque "los arroces que hacen Jon y su equipo son de otro mundo, y el ambiente, de diez". Poco más necesitamos para incluirlo en esta selección de chiringuitos y restaurantes de playa de la Costa Vasca. En el caso de Kanala Beach, hablamos más de lo segundo, ya que se trata de todo un complejo hostelero y turístico con múltiples posibilidades, desde celebraciones familiares hasta eventos empresariales. Además, cuenta con una agradable terraza, que es un espacio al aire libre donde suelen acoger eventos más informales, y un cómodo espacio chill out, pensado para presentaciones culturales y todo tipo de eventos artísticos.

Si eres de los que, también en vacaciones, agradecen una cuidada cocina de autor, no puedes perderte esta propuesta en la que el culto al producto es innegociable. Y es que todos los ingredientes que se cocinan aquí, que son la base de su oferta gastronómica, han sido elegidos personalmente por su chef Jon Otxandio, así que puedes estar muy seguro de que son de primera calidad y de kilómetro cero. Más allá de los arroces, que no suelen faltar en ninguna comanda, son más que recomendables sus carnes, pescados y mariscos, además de todo tipo de recetas tradicionales vascas: bacalao al pil-pil sobre salsa vizcaína, bonito del Golfo de Bizkaia con tomate y piperrada, merluza de anzuelo a baja temperatura con su pil-pil y emulsión de erizo o salmonetes de roca asados levemente sobre un praliné de almendras y zanahoria picante.

Kanala Auzoa, 29, Gautegiz-Arteagako (Bizkaia)

Toki Alai Jatetxea

Volvemos a meternos en el coche, aunque esta vez no nos va a dar tiempo ni a escuchar un par de canciones: "Vamos muy cerquita, a Laga, allí nos espera el mítico chiringuito a pie de playa que es perfecto para cervezas, rabas y música con sabor a salitre". Le hacemos caso a Atxa y rápidamente nos damos cuenta de que hemos vuelto a acertar, porque es materialmente imposible que en Toki Alai no encuentres algo que te encaje a la perfección. En su carta hay desde bocadillos o hamburguesas -no tradicionales, con pan horneado al momento y elaboradas con carne local de primera- hasta platos típicos vascos, como los chipirones a la plancha con cebolla pochada, la tortilla de bacalao o unas chuletillas de cordero que se acompañan de patatas y ensalada.

Fuera de temporada cuentan con un menú del día y un menú de alubiada que más de uno también agradecería poder tomarse en verano. Aunque entendemos que no todo el mundo es ahora capaz de tomarse unas buenas alubias de Tolosa con todos sus sacramentos: costilla, morcilla, berza, chorizo y panceta. De hecho, lo que sí tienen en carta es un apartado para el que se sigue cuidando en verano. Se llama 'Verde, sano y sabroso', así que ya te puedes imaginar lo que te vas a encontrar: todo tipo de ensaladas, tan refrescantes como originales. Por cierto, sus grandes dimensiones, donde los críos pueden jugar con total seguridad, le permiten ofrecer diferentes servicios para eventos y celebraciones. Así que si hay alguien de la familia o del grupo de amigos que cumple años en estas fechas, ya tienes planazo asegurado.

Bizardia Plaza, 2, Gurutze, (Gipuzkoa)

Arrigorri Ostatu Jatetxea

Nos alejamos un poquito más del litoral vizcaíno en dirección a la costa guipuzcoana, que es donde terminaremos nuestra excursión. "El Arrigorri presume de vistas directas a la playa y un rollo muy chulo", sugiere Eneko. Y te bastan unos segundos allí, junto a la playa de Arrigorri, para comprobar que ambas afirmaciones son ciertas. A esto tienes que añadir una cocina casera de las que se agradecen especialmente cuando estás lejos del hogar familiar. Croquetas como las de tu madre, refrescantes ensaladas, pescados de temporada, sándwiches... ¡Y postres caseros! No necesitas nada más para saciar el apetito, entre baño y baño, en uno de esos días de playa en familia que luego se recuerdan de por vida. A esto último también contribuye el trato del personal en este edificio que mira hacia el Golfo de Vizcaya.

Una vez hemos pisado tierras guipuzcoanas, a Eneko se le han empezado a ocurrir varios planes: "En Mutriku está el Flixgain, que te regala acantilados espectaculares abiertos al Cantábrico". Y nos deja un consejo para el que se anime: "Si vas, olvídate de selfies y tatúate en tus sesos un recuerdo de los de verdad, gozarás". Pero ese no es el único plan apetecible que se le pasa por la cabeza: "Algo que nunca falla es un baño en Zarautz, una cervecita en la Cantina Eremua del malecón, a pie de playa y con el ratón de Getaria de fondo, es ideal para disfrutar de la atmósfera costera. Y después, una hamburguesa tremenda en el Melemele". No tenemos duda de que son todos planes tan apetecibles como el resto de los que aparecen en el listado, pero la pantalla del GPS nos indica que Orio es nuestro siguiente (y último) destino.

Arrigorri Kalea, 3, Ondarroa (Bizkaia)

Mola Mola

Antes de darte toda la info necesaria sobre este imprescindible de Orio, tenemos que contarte que a nuestro invitado también le gusta mucho perderse por la zona de Getaria. Y aquí, el motivo: "Me encanta por el ambiente marinero que se vive en cada esquina, te recomiendo pararte a tomar cañas y txakolís o, directamente, botellas de sagardo, ya sea en el puerto o en cualquiera de las terrazas que huelen a parrilla y saben a gloria, sitios que hacen que te plantees quedarte a cenar, sí o sí, en el paraíso gastro de las txingarras". Según nos cuenta el de Amorebieta, es difícil equivocarse si sigues estos consejos del gran Eneko Atxa, que ahora nos propone desplazarnos hasta un lugar que, solo por su nombre, ya transmite buen rollo a raudales.

"Si vas a Orio, la magia siempre la vas a encontrar en el paseo junto a la ría y sus asadores, pero si te apetece algo más informal, lo suyo es probar alguno de los bares frente a la playa, con mesas altas para picar algo descalzo. Es el caso de Mola Mola, con un rollo surfero chulo y música en directo". Es perfecto para ir a desayunar algo diferente, pero también para devorar una gran variedad de pizzas o hamburguesas que no son las que sueles encontrar habitualmente. En su carta también encontrarás, además de castizas raciones de calamares o patatas bravas, opciones veganas, algo que siempre agradece ese amigo al que no le gusta nada sentirse excluido de vuestros planes foodies.

Antilla Kalea, 3, Orio (Gipuzkoa)